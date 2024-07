Carina Guzowski, doctora en Economía e investigadora del CONICET

Desde Bahía Hub, área municipal destinada a la investigación y el desarrollo de la industria del conocimiento, darán inicio a partir de mañana a un ciclo de charlas sobre transición energética y particularmente el rol de Bahía Blanca en este proceso. Las mismas se llevarán adelante a lo largo de los próximos tres meses, y contarán con la presencia de distintos especialistas en ingeniería, economía, historia, derecho, etc.

La oradora que estará dando apertura al ciclo es Carina Guzowski, doctora en Economía e investigadora del IIESS-CONICET, detalló que «este ciclo tiene como foco la transición energética en Argentina, y bajar esa transición a Bahía Blanca. Hablaremos de la transición energética argentina, cuál es el horizonte en este sentido, el rol del gas, de las energías renovables, del hidrógeno, etc. Desde mi perspectiva, entiendo que la salida tiene que ver con la regulación, la política publica, los mercados y la gobernanza. Argentina puede ser el exportador de gas de América del sur, y en este contexto Bahía Blanca tiene un rol clave. Eso tiene que ver con las importantes inversiones para exportar el gas de Vaca Muerta a través de la planta de GNL, además de la gran cantidad de recursos eólicos que tenemos para producir hidrogeno verde».

«El mundo se está preparando para este mercado, y tanto Argentina como Bahía Blanca tienen una gran oportunidad. En todos lados se habla de la ciudad como una puerta hacia el mundo de gas e hidrógeno, es una oportunidad clave que tenemos que aprovechar» Carina Guzowski.

👩 No te pierdas la primera! Junto a la licenciada Carina Guzowski vamos a enfocarnos en lo que necesitamos como ciudad para ser un actor clave en la transición energética. 🗓️ Miércoles 3 de Julio a las 17 hs

📍 Fitz Roy 682 pic.twitter.com/jCRE8R5szg — Bahia Hub (@bahiahubmbb) June 26, 2024

¿Qué postura debe adoptar nuestra ciudad en cuanto a este proceso? «Bahía Blanca debe hacer una hoja de ruta respecto a su transición energética, algo que debe ser definido junto a la Provincia debe hacerlo. Debemos tener una estrategia competitiva con otros puntos del país que también buscan un posicionamiento en el mercado energético nacional e internacional, como sucede con Rio Negro. Es importante contar con gente que pueda negociar por nuestra posición dentro del contexto nacional. La diplomacia energética tiene que ver con acuerdos y negociaciones, y en ese sentido resulta relevante darles normativas y marco institucional para que lleguen las inversiones, y quede claro que las condiciones no cambiaran. Es difícil teniendo en cuenta el punto de vista político, pero es necesario para construir una nueva matriz energética, sopesando los beneficios y dejando de lado las rivalidades, pensando en el futuro de la ciudad y región».

Por último, Guzowski resaltó que «Hay que debatir el rol que cumple el gas natural en la transición energética del mundo. Si bien el gas es fósil y emite monóxido de carbono, contamina mucho menos que el carbón. Los países europeos consumen mucho carbón para se generación eléctrica (ni Argentina ni Latinoamérica tienen esa matriz), y el gas puede ser el combustible de la transición. Nuestro país es la segunda reserva de gas no convencional en el mundo, y no usarlo sería muy costoso, teniendo más del 50% de la población pobre. Los países de la región deben diseñar su transición energética con los recursos y posibilidades que tiene. No podemos copiar a Europa porque ellos ya se desarrollaron y crecieron con fósiles. Tenemos gas en abundancia para exportar, podemos desarrollar nuestra capacidad industrial nacional y regionales, generando empleo, desarrollo productivo, conocimiento, y educación».