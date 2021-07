Candela Mungo – Patín Artístico

Hablamos con Candela Mungo, patinadora del Club luego de conocer la noticia que fue citada para entrenar en el CeNARD junto al entrenador Nacional. “Fue una sorpresa muy linda y repentina. Vengo trabajando buscando otros objetivos. Es difícil saber para que prepararnos con esta pandemia, me costo el arranque. Pero estoy muy agradecida con todo lo que logre en esta situación”, analizó Cande.

Con la pandemia de por medio y no poder entrenar de manera presencial, Candela tuvo que buscar otros recursos para poder entrenarse. “Sacamos mucho provecho, cambios de perspectiva. Enriqueció el trabajo en la pista. Venia muy motivada con lo que había logrado en el 2019. Fue un baldazo que se suspendan todos los torneos”, explicó.

Además, profundizó sobre la citación y como se preparó para esto. “El jueves al mediodía ya tengo que estar en el CeNARD. Lo que trabajamos ahí es evaluar un poco de todo. Estoy confiada del trabajo que estoy haciendo. El torneo es selectivo para los torneos que yo apuntaba. No me dio ansiedad negativa sino la oportunidad de mostrar todo el trabajo”.

En el 2019 tuvo la posibilidad de representar a la Argentina y a Villa Mitre en el Mundial de España, dónde cumplió uno de sus sueños. Ahora trabaja para poder clasificarse al Mundial de Paraguay a disputarse en octubre. “La verdad es que es el objetivo estar en el mundial. De todas maneras la competencia esta fuerte. Hay muy buen nivel en argentina. Esta la posibilidad”, finalizó.