Esta semana fue presentada oficialmente la propuesta de refuncionalización del Parque Independencia de nuestra ciudad. Fue explicado como un plan integral que busca unir todos los espacios que hoy existen dentro del espacio público, dividido en cuatro etapas de trabajo, la primera de las cuales ya se encuentra pronta a finalizar.

Bruno Marcolini, arquitecto a cargo del proyecto del Parque Independencia, recordó que «en 2021 se hizo el concurso de anteproyectos, y yo formé parte de la propuesta ganadora. Los años posteriores se llevaron a cabo las gestiones para las obras que vemos en marcha hoy, algunas de ellas que están inconclusas. Buscamos trabajar con con todos los sectores que habitan el parque Independencia, donde hoy tenés muchos actores presentes. A todos los que forman parte tenés que consultar y trabajar para incluirlos en el proyecto. Hay diferentes ideas a trabajar no desde las partes, que es lo que se hace a menudo sobre todo en espacios tan grandes, sino desde el conjunto. Hoy el Parque está fraccionado con algunos sectores más cuidados que otros, como el zoológico que está abandonado».

«Hay que unir las distintas partes del Parque para trabajarlo en su totalidad. Para eso también hay que relacionarlo con la ciudad que lo rodea; hoy hay zonas a las que no podés llegar, con límites muy marcados. No ayuda a la idea que haya sectores que no se pueden controlar» Bruno Marcolini.

¿Cómo siguen los trabajos en términos ejecutivos? «Todavía quedan obras tanto a planificar como a concluir; en los próximos meses deberían estar terminados los trabajos que ya se iniciaron para poder arrancar finalmente con el proyecto de la calle. El proyecto se divide en 4 etapas: la primera está a punto de finalizar, mientras que la 2 y 3 serán trabajadas en 2025. En 2026 se llevarán adelante las obras que tengan que ver con el equipamiento, escenario, zona de juegos, etc. Es un camino a largo plazo, pero buscamos que se deje de mirar al parque como una serie de parches».

Finalmente, Marcolini detalló que «uno de los proyectos más importantes es la idea de tener un Parque Provincial Ambiental dentro del Parque Independencia en la zona del zoológico. Sirve para rescatar lo que ya existe y darle utilidad a ese espacio abandonado. Por muchos años el Parque funcionó como ese lugar donde se ponen cosas que no sabemos donde dejar. No tenía un plan a mediano y largo plazo. Por eso se le buscaron soluciones a un sector que sufría un vacío importante. Se quiso dejar atrás el zoológico pero no se propuso nada superador. Vamos a tener algo planificado y lograr que el parque construya una identidad propia«.