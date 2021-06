Branco Salvatori Liga Argentina de Básquet

Hablamos con Branco Salvatori, integrante de los Guerrero luego de la excelente participación en la burbuja de la ciudad de Lanús donde pudieron conseguir grandes resultados. “Sensaciones mas que positivas. Arrancamos bien con Rivadavia y el traspié con Racing, pero le ganamos a rivales directos. De antemano lo planteamos como una burbuja bisagra para ver para como estábamos. Racing junto con Lanús eran los rivales de mas jerarquía en esa burbuja. Venia bien aunque termino perdiendo muy mal con Atenas. Venían levantando, nos plantearon un buen partido y no supimos resolverlo”, analizó el jugador.

Branco es una de las últimas incorporaciones del equipo, donde su aporte ha sido considerable. Y el llamado de Villa Mitre fue realmente seductor. “La decisión fue fácil. Yo ya había tenido un acercamiento y la decisión no me costo. Tenia ganas, venia con años seguidos yéndome de mi casa. La adaptación fue fácil en cuanto al grupo, porque tienen un grupo humano tremendo y eso hizo fácil la adaptación adentro de la cancha. El único que se tiene que conocer con el resto es uno. A pesar de tener un estilo de juego diferente a ellos, me adapte a un juego mas tranquilo”, expresó.

El próximo lunes 20, los Guerreros vuelven a tener actividad en una nueva burbuja, Lanús nuevamente será la sede para el equipo de Lisandro de Tomasi. Lo positivo es jugar rápido, ya que desde lo anímico los jugadores vienen motivados luego de conseguir varios triunfos. “La verdad que es fundamental jugar rápido. Prácticamente no paramos. Hemos estado parados anteriormente 35 días que pasaron desde el ultimo partido. Sin dudas que Estudiantes y Del Progreso van a ser los rivales mas complicados. El resto ha demostrado poder ganarle a cualquiera. El objetivo es ir partido a partido, tratar de terminar lo mas arriba posible”, concluyó Salvatori.