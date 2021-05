El gobierno municipal anunció esta semana las restricciones en el marco de la alarma epidemiológica y sanitaria. Dentro de las actividades que no deberían funcionar se encuentran las actividades deportivas de contacto, gimnasios entre otros.

Hablamos con Bernardo Stortoni, Subsecretario de Deportes local: ” La mayoría de los deportes siguieron su entrenamiento con 10 personas al aire libre o en espacios con alta ventilación y sin contacto. Los gimnasios en Fase 2 no están autorizados. Pero bueno, desde las cámaras han tomado otra decisión, queda en cada uno”.

Según Stortoni, demostraron cuáles son las actividades no permitidas y luego queda en la responsabilidad de cada uno: “Será la policía quien deba controlar. Yo solo informo lo que dice el DNU, la decisión es de cada uno. Hay gimnasios que declararon que no podían estar cerrados. Son actividades privadas, no del municipio”.