Bernardo Amor Director de Turismo de Coronel Rosales

Durante el fin de semana varias fueron las redes sociales de vecinos rosaleños y familiares, que desde otro punto del país, replicaron la nota de Crónica, con varias imprecisiones, sobre las bondades de las playas rosaleñas.

Sobre esto, el director de Turismo rosaleño, Bernardo Amor, respondió: «Primero nos comunicamos con la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires para asegurarnos de que no fue una información difundida por ellos y, luego me comuniqué con el diario para conocer la intención de la nota, pero no nos dieron ninguna respuesta».

En tal sentido, continuó: «Considero que fue una nota hecha desde el desconocimiento por la cantidad de imprecisiones que publicaron».

En Arroyo Pareja, todas las tardes, y sobre todo los fines de semana, se recibe a un importante número de visitantes, según dijo Bernardo Amor.

«Para el puntaltense es un espacio de recreación ubicado a pocos minutos, pero también llega mucha gente de Bahía Blanca, que opta por no realizar grandes distancias y aprovecha las bondades de este balneario. La cantidad de bahienses es mayor en comparación al registro de temporadas anteriores», sostuvo.

A solo 40 minutos de la ciudad de Bahía Blanca, se trata de una región de aproximadamente 60 mil habitantes que ofrece una amplia oferta turística. Los balnearios son ideales para quienes buscan conectarse con la naturaleza y, los museos, imperdibles para conocer la historia de la región.

Mencionó que la oferta de Arroyo se mantendrá durante todo el verano, con la presencia de guardavidas, baños públicos, cantina, espacios de recreación y mirador de aves.

«La verdad es que está interesante la propuesta y muy cerca de Punta Alta y Bahía Blanca. Los vecinos también disfrutan de la pesca y las excursiones embarcadas. Hay muchas alternativas, por eso la gente elige todos los días esta opción», completó.

«Es un lugar para el público popular».

Temporada 2023

«Estamos seguros de que tendremos un arribo mayor respecto a la temporada pasada».

«En Pehuen Co tenemos 4.000 plazas que son solo en alojamiento hoteleros». Este número es resultante del apartado Casas, Departamentos, Cabañas, Hoteles y Aparts Hoteles.

Además, 3.000 plazas más en campings que cuestan alrededor de $2.000 la noche.

En tanto, el director de Turismo rosaleño, señaló que una casa para 4 personas puede costar de $6.000 a $25.000 por día.

El sábado 3 y domingo 4 de diciembre, en Pehuen Co, se llevará a cabo la 5º edición de la Fiesta Provincial de comida al disco “A mar y campo”.