El gobierno nacional confirmó este lunes que Argentina comprará unas 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, que llegarían al país entre diciembre y la primera quincena de enero. “Hay que esperar que la vacuna termine la fase 3 para realmente ver que tipo de protección nos va a dar”, indicó Belkis Maletto, doctora en Ciencias Químicas y directora del departamento de Vacunas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Hasta el momento, se conoce que la aplicación de la Sputnik V es vía dos inyecciones con 21 días de diferencia, tal como se establece en el régimen de vacunación de refuerzo. Se estima que unas 10 millones de dosis se incorporarán en diciembre, y las 15 millones restantes durante la primera quincena de enero.

“Las vacunas tienen dos etapas, la fase preclínica y la fase clínica que son cuatro”. No obstante, remarcó que si en una primera etapa tenemos una vacuna que no nos da una protección del 100%, que no nos previene totalmente de la infección es un gran avance igual.

Se explicó que a partir de ahora cada paso que se dé con la vacuna se notificará a la ANMAT en nuestro país, a la par de la autoridad rusa de aplicación y a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Una vez que se completa la fase 3 o está muy avanzada, se presentan los resultados a entes regulatorios, en nuestro país ante ANMAT, y ahí analizan si se puede usar o no”, explicó.

Por otra parte, se refirió a la inmunidad de rebaño, “es un porcentaje e indica la cantidad de personas que tienen que estar vacunadas para poder resistir una infección. Por ejemplo, el sarampión necesita una inmunidad del 90%, no importa como la consigas, de 100 personas necesitas 90 vacunadas para que cuando llega 1 no se desparrame el virus. En cambio, en el SARS-CoV-2 se habla del 50-60%, si la logramos con la vacuna A, B o A+B, sirve para conseguir inmunidad de rebaño”.