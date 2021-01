Belen Lopez integrante de la Asociación de Actores Argentinos

Los espacios culturales de la ciudad inscriptos en el catálogo del Fondo Municipal para la reactivación cultural y turística, se reunieron con las autoridades municipales para determinar como será la ejecución de los $6.532.844 destinados a establecimientos culturales y turísticos.

En la ciudad quedaron seleccionadas 135 instituciones, 81 culturales y 54 turísticas. Hablamos con Belen Lopez, integrante de laa Asociación de Actores Argentinos: “Nos pareció una reunión positiva, con un cambio de mirada, un poco más abierta. La reunión con el Municipio fue pedida por la Mesa de Diálogo, gestada en Enero del 2020”.

En la reunión nosotros dijimos que no personalizamos la lucha contra Roselló, porque las políticas vienen desde el Intendente”.

Lopez remarcó que en pandemia hubo un vaciamiento y recorte del presupuesto en el sector cultural: “Durante el año pasado hubo ausencia de políticas. En la reunión nosotros dijimos que no personalizamos la lucha contra Roselló, porque las políticas vienen desde el Intendente. No es sólo que nos reciban sino que podamos producir un consenso para que las decisiones en el área no sean arbitrarias. Además explicó que participó de la reunión el Secretario privado del Intendente, Héctor Gay: “Pablo Romera, es lo más cercano al intendente a lo que hemos podido acceder. Nos quedamos con el compromiso de estos dos funcionarios (Romera y Casali) de que las ordenanzas culturales no se van a tocar”.