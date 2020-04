Belén Fernandez trabajadora de INCOB

Ante la Pandemia y crisis económica que atraviesa el país, lxs integrantes del frigorífico INCOB han decidido ser solidarios como Cooperativa y están realizando donaciones para ayudar a lxs vecinxs de Bahía Blanca. Hablamos con una de sus trabajadoras, Belén Fernandez: “Empezamos a hacer bolsas con diferentes cortes de carne y las llevamos a los barrios porque vemos que hay mucha necesidad”

“Por ahora, nosotros seguimos trabajando, pero hay gente que no trabaja hace 20 días y las donaciones no alcanzan, los comedores no dan a basto, no es linda la situación”

Además, “entramos 5.30hs a trabajar en el frigorífico y hoy a las 13hs todavía estebamos repartiendo. Nos manejamos con los mensajes que nos llegan en redes sociales y tratamos de llegar a todos”

También mencionó que “por la tele la gente salió a decir que necesitaba que no podía trabajar, estamos armando 30 bolsas por día y la llevamos a comedores o casas, la repartimos nosotros para que la gente no salga”

Más allá de que perdamos plata, tomamos esta decisión porque los trabajadores de INCOB sabemos lo que es el hambre, y no poder darle de comer a los hijos, finalizó.