Bauer y Gómez Alcorta lanzaron un concurso para premiar obras de artistas mujeres, lesbianas, trans y travestis

El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, y la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, presentaron en el Centro Cultural Kirchner la convocatoria al “Premio Adquisición Artes Visuales 8M. Despatriarcalizar el patrimonio”. Se trata de un hecho histórico, ya que por primera vez un concurso es convocado desde el Estado con el objetivo principal de revertir la conformación patriarcal del patrimonio cultural nacional y la situación crítica de paridad de género en las colecciones públicas. La inscripción estará abierta hasta el 20 de febrero de 2021.

Como parte de las acciones por el del Día Internacional de la Mujeres, el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural y con el apoyo de la Dirección Nacional de Políticas Culturales para la Igualdad de Géneros de la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad de nuestro ministerio, lanzamos esta convocatoria a un concurso para exhibir y premiar obras realizadas por artistas mujeres, lesbianas, trans y travestis.

En la presentación de la iniciativa, el ministro Tristán Bauer aseguró: “Este premio es reparador ya que cuando uno ve las colecciones, el patrimonio de nuestros museos, encuentra una tremenda disparidad de género: Tan sólo un 20 por ciento de las obras pertenecen a artistas mujeres. Por eso la importancia de este concurso, que es el primero pero que vamos a sostener en toda nuestra gestión, ya que nos permite avanzar en esta dirección. Estamos muy felices en desarrollar este premio en forma conjunta con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad”.

Por su parte, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta expresó: “Estamos muy felices de esta alianza que consolidamos día a día con el Ministerio de Cultura de la Nación. Al visibilizar que hay muchas formas de ver y vivir el mundo, mujeres, lesbianas, travestis y trans transforman y enriquecen el campo simbólico del arte y la cultura y rompen con los paradigmas que históricamente ubicaron a los hombres en el centro de la escena, invisibilizando a las mujeres y diversidades”.

“La adquisición de patrimonio de obras de arte visuales de artistas mujeres y LGBTI+ es muy importante en tanto que es el inicio de un proceso que promoverá un cambio colectivo por el impacto que la visibilización de estas subjetividades tienen en nuestra sociedad”, agregó Gómez Alcorta.

Por último, destacó que este concurso es una primera acción en el camino que se inicia para equiparar “la profunda desigualdad que existe en nuestro patrimonio y por ende en nuestra cultura nacional en relación a las obras de artistas mujeres y LGBTI+”.

Valeria Gonzalez, por su lado, resaltó que “esta iniciativa es fundamental porque es una política de adquisición patrimonial con perspectiva de género. Una política que quiere iniciar un camino para revertir la estructura patriarcal de la historia del arte dominante. Queremos decir con esto obviamente la historia de origen europeo que deviene patrón universal, modelo global, lo cual también implica a la Argentina, en un proceso cultural que culminó en el siglo XIX, de la mano de grupos dominantes; época en la cual se consolida la idea de museo en la región. Es una estructura de privilegios y de exclusiones que busca revertir o aportar a su transformación con iniciativas como esta”.

La convocatoria está destinada a artistas mujeres, lesbianas, trans y travestis de todas las disciplinas de las artes visuales, sin límite de edad ni requerimientos de trayectoria y se aceptará solo una obra por participante. Se podrán presentar obras en cualquier técnica y/o soporte (pinturas, dibujos, grabados, fotografías, collages, esculturas, instalaciones y videos, entre otros). No es necesario ni excluyente que las obras sean inéditas. No se considerarán restricciones de fecha de realización ni de participación previa en exposiciones. En el caso de técnicas o disciplinas artísticas que admitan la multiejemplaridad, no se podrán presentar copias o ejemplares de obras que integren las colecciones de museos ni organismos públicos.

El objetivo del concurso es comenzar a despatriarcalizar el patriomonio cultural, al exhibir y premiar obras realizadas por artistas mujeres o personas LGBTI+ e iniciar una política de adquisición de obras de arte que visualice como criterio fundamental la disparidad de género históricamente presente en las colecciones públicas.

Se destinará en concepto de premios 4 millones de pesos, distribuidos en 8 premios de 500 mil pesos cada uno. Las obras presentadas serán exhibidas de manera virtual o presencial, dependiendo de las condiciones sanitarias imperantes, en el Centro Cultural Kirchner para su posterior selección y premiación.

El jurado estará integrado por cinco miembros: Cecilia Merchán, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad y Diana Broggi, subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del MMGyD; Valeria González, secretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura; Feda Baheza, directora del Palais de Glace; Andrea Giunta investigadora del Conicet y Doctora en Historia del Arte especializada en temas de géneros.

Del anuncio participaron también la secretaría de Patrimonio Cultural, Valeria González; la directora del Centro Cultural Kirchner, Verónica Fiorito y por parte del MMGyD estuvieron la jefa de Gabinete, Lara González Carvajal; la subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad, Diana Broggi y la directora nacional de Políticas Culturales para la Igualdad, Carolina Garber.

Fuente: Argentina Unida.