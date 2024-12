Azucena Ester Hernandorena, integrante del Centro de Jubilados y Pensionados de Garré

Continúa la preocupación en distintos puntos de nuestra región por el cierre de distintas oficinas de PAMI: las y los vecinos de la localidad de Casbas, del Municipio de Guaminí, reclaman que no hay atención en su oficina local. Esto llega en el contexto de la renuncia de la titular de PAMI Bahía Blanca, Graciela González Prieto; así como también de la decisión del Gobierno nacional de recortar los medicamentos gratuitos que reciben las y los jubilados.

Azucena Hernandorena, integrante del Centro de Jubilados y Pensionados de Garré, explicó que «desde hace un mes que la atención dejó de ser diaria en la oficina porque despidieron a la persona que atendía. Ahora tienen que venir a atender desde otros lugares, por lo que la oficina abre solamente dos veces por semana, y la gente demanda mucho por papeles y recetas, y más ahora que sacaron los medicamentos. Últimamente la oficina es un mundo de gente, y al atender solo solo dos veces estamos complicados con los papeles que tenemos que mandar a Bahía Blanca, los subsidios o cosas que manda PAMI desde allá».

«Despidieron a este chico justo cuando cortan con los remedios gratis. No estamos bien informados de la situación, somos gente común y no estamos conformes. Muchos jubilados no podemos pagar los remedios que tenemos que tomar únicamente con la jubilación» Azucena Hernandorena.

En ese sentido, la jubilada agregó que «los chicos que vienen a atender son muy atentos y trabajan muy bien, pero nos falta que estén todos los días, nos vendría mucho mejor. Si no sucede, algunas personas tenemos que ir a Guaminí que queda a 70 kilómetros para recibir atención. Lo que pedimos es la reincorporación del empleado despedido; no sabemos por qué lo sacaron, si un tema político o no, pero queremos que lo vuelvan a incorporar».

Por último, Hernandorena detalló que «Casbas es un pueblo chiquito de 7.000 habitantes, y hoy no sabemos dónde estamos parados. Sé que en los últimos días un grupo de vecinos habían ido a ver al intendente de Guaminí para ver si podía hacer algo. Queremos que la oficina esté abierta todos los días, es muy lejos y un gasto innecesario viajar a Guaminí. ¿Cuánto están gastando en el viaje del trabajador que atiende dos veces por semana desde Coronel Suárez? Creo que es más caro que sostener la atención acá. No entendemos por qué lo hacen, extrañamos el funcionamiento anterior«.