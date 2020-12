Ayelén Milillo bioquímica

Coronavirus: recomendaciones y protocoles para pasar las fiestas. Hablamos con la bioquímica e investigadora asistente del conicet, Ayelén Milillo: “Hay que insistir en las medidas de cuidado para evitar un rebrote disparado por estas fechas”.

“En muchos lugares está en baja la curva y no estaría bueno que en plenas vacaciones, donde muchas personas viajarán, surja un rebrote que lleve todo para atrás”.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires busca incentivar a los bonaerenses a realizar un “autoaislamiento de 10 días” antes de las fiestas como una medida para evitar contagios por coronavirus y cuidar a las personas de riesgo dentro de las familias, adelantaron días atrás tanto el gobernador Axel Kicillof como su secretario de Salud, Nicolás Kreplak.

“Si pueden aislarse voluntariamente 14 – 10 días las posibilidades de contagio bajan muchisimo y es muy importante que lo hagas por el tiempo que puedas”, remarcó Milillo.

Durante la cena, si es posible, “poner dos mesas y no hacer una fiesta gigante de 35 personas. Lo ideal es hacer burbujas entre personas convivientes y, si lo podemos hacer al aire libre, muchísimo mejor. Sin embargo, si la reunión es adentro hay que dejar ventanas abiertas y no utilizar el aire acondicionado”.

Y agregó: “No brindemos chocando los vasos, y asegurémonos de que la vajilla esté limpia y con lavarnos las manos al repartirla basta. Es muy útil identificar los vasos y vajilla. Nunca los compartas. Como así tampoco nos saquemos el barbijo y mucho menos saludemos con un beso, continuemos haciéndolo con el codo, o apretón de manos y enseguida nos lavamos con agua y jabón o con alcohol en gel”, enfatizó.

Tratemos de respetar las pequeñas cositas porque es verdaderamente importante, sabemos que pasó mucho tiempo, pero todavía falta.

“Con la vacuna queda gente sin vacunar y los vacunados no sabemos si pueden transmitir, nos vamos a tener que seguir cuidando, esto no acaba en marzo. No tiremos por la borda esto que estamos haciendo”.