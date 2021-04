Autoridades de hospitales alertan por la preocupante situación hospitalaria en Bahía Blanca

Bahía Blanca registró un récord con un total de 222 casos de coronavirus en 24 horas, la cifra más alta había sido el 7 de octubre del año pasado con 183, al tiempo que aumentaron las internaciones en camas de terapia, se informó hoy oficialmente.

Según confirmó en su informe diario el Comité de Contingencia por el Covid-19 de Bahía Blanca, “fueron confirmados 222 casos nuevos, por lo que los casos totales de contagios ascienden a 16.400” desde el inicio de la pandemia.

Ante la preocupante situación hospitalaria que se vive en la ciudad en relación al coronavirus, hablamos con el Director Asociado de Atención Médica del Hospital Municipal, Gustavo Piñero: “El escenario es complejo, por lo menos desde el ámbito público. En 2020 con el ASPO uno ponía los esfuerzos en el COVID-19 y hoy convive con otras patologías, por lo tanto la disponibilidad de cama10s se reduce”.

“El escenario se agrava con una mayor libre circulación. Se ha bajado con las medidas de protección, se acerca el otoño-invierno, la situación es compleja. El hospital trabaja a cama caliente hace unos días“.

Gustavo Piñero, Director Asociado de Atención Médica del Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero, alertó que “con este ritmo de cantidad de casos diarios, si uno saca la cuenta de contagios que requieren internación, en menos de 20 días tendremos el hospital saturado. Por lo tanto necesitamos el esfuerzo de todos”.

Consideró que se debe acotar la circulación porque “me preocupa el escenario de este año, en el que uno ve que la sociedad se cansó de estar encerrada y que probablemente se necesite tomar una medida así, no una cuarentena eterna, lo que uno tiene que aprender es que las decisiones que se tomen duran 15 días”, indicó, y pidió evitar la circulación ya que “implica también que no haya accidentología”.

El Dr. Gustavo Piñero también alertó sobre “el cansancio y el agotamiento del personal sanitario”.

No obstante, Piñero aclaró que, con la vacunación, el horizonte sanitario es diferente, “en nuestro hospital tenemos más del 90% del personal vacunado”, concluyó.

Desde Total Normalidad se realizó una cobertura sobre la situación hospitalaria. En ese sentido, Carlos Deguer en representación de la Asociación Médica de Bahía Blanca, aportó que “evidentemente hablamos de una segunda ola. La pandemia llegó para quedarse como hemos visto en los países del mundo”.

Más adelante, remarcó que “el sistema hospitalario se maneja de acuerdo a una lógica social sin formadores de precios y esto lo hace insostenible en el futuro”. Por lo tanto, “es probable que los hospitales públicos tengan que aumentar las camas que ofertan”.

“La sociedad claramente no está cuidándose, y no hay nada peor cuando uno no acepta que se puede enfermar”.

Y advirtió que si no se atenúan los cuidados, crece el riesgo de saturación del sistema sanitario.

“El año pasado a esta altura estábamos en nuestras casas, hoy las calles están llenas. La gente tiene sus problemáticas y se sigue enfermando no solo por coronavirus y es lo que se suma al pico en este momento. Ahora tenemos los hospitales llenos con otras patologías no COVID-19 también. Entonces el problema no es lo que uno pueda ofertar en función al virus, el problema es que los hospitales están llenos“, profundizó.

Frente a las reuniones que el Municipio lleva adelante junto a Región Sanitaria y directores de hospitales públicos para buscar soluciones ante el aumento de casos de coronavirus, Deguer manifestó que: “Las reuniones no son agradables, nunca lo fueron. La verdad que la ciudad está sujeta a múltiples mensajes, se debatió la vacuna y las medidas. Necesitamos que el mensaje sea claro y único, no hay margen para que estemos peleando por estupideces”.

Por su parte, Gustavo Piñero, señaló “necesitamos un sistema de salud público-privado articulado. Necesitamos que se complejicen las UCMA aunque sea en atención y que nos permitan dar altas más tempranas para nosotros poder seguir recibiendo pacientes en agudo”.