Arturo Lucero, delegado regional de la CGT en el ministerio de Trabajo provincial

Continúan los conflictos sindicales en los diferentes ámbitos en nuestra ciudad. Coexisten en Bahía Blanca, así como también en el resto del país, despidos en el Estado nacional tanto como en el sector privado, con problemas en la definición de las paritarias. Según el rubro, ha sucedido que algunas no han sido homologadas por el Ministerio de Trabajo nacional, mientras que otras sí recibieron la homologación pero no los aumentos por parte de sus empleadores.

Arturo Lucero es delegado regional de la CGT en el ministerio de Trabajo de la Provincia, además de secretario adjunto del Sindicato de Seguridad e Investigaciones Privadas (SSIP). En comunicación con Radio Urbana, aseguró que «desde diciembre a la fecha se están dando muchas consultas por despidos. Si bien sucede mayoritariamente en trabajadores del Estado, en el sector privado también notamos despidos. La principal diferencia es que no son masivos como en el sector público y por ello no son noticia. En muchas actividades los despidos son numerosos; la construcción fue el sector más impactado por el freno de la obra pública. El sector de servicio doméstico también está siendo muy afectado».

«En situaciones criticas, hay gente que desconoce los beneficios que le pueda brindar el gremio ante las suspensiones u ofrecimientos de retiros voluntarios, o el extremo del despido. Mucha gente se acerca al gremio para afiliarse» Arturo Lucero.

En cuanto a la cuestión paritaria, el sindicalista marcó que «no se han dado muchos casos en Bahía Blanca de paritarias que no hayan sido homologadas. En ese sentido, el sector más preocupante es el de la salud, donde si bien está homologada no es reconocida por las clínicas privadas. Las paritarias son un acuerdo de partes entre gremios y la Cámara que representa la actividad. Las clínicas no están reconociendo un aumento cuando la Cámara que las nuclea sí lo hizo».

Particularmente en el SSIP, Lucero detalló que «nosotros habíamos firmado paritarias hace mas de 20 días, con el compromiso de las empresas de que si no se homologaba se respetaría el acuerdo. Esto no se cumplió, por lo que llevamos a cabo una medida de fuerza de tres días esta semana. En consecuencia, entre el 90 y el 95% de las empresas reconocieron a la paritaria y la han pagado«.