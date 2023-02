ARIENTE: «DESDE EL GOBIERNO PARECEN NO TENER EN CLARO A DONDE VA LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD»

Paola Ariente, Concejala del Frente de Todos, habló con Radio Urbana sobre los proyectos de movilidad presentados por Juntos y el porqué no fueron acompañados por su bloque.

«En lo que tiene que ver con ciclovías, tránsito, esta gestión desde hace algún tiempo en algunas arterias parece que no saben que hacer, en permitir o no el estacionamiento, poner boxes o no. En el expediente que se votó la última sesión era la modificación de ordenanza de ciclovías, con la cual no tenemos problemas, entendíamos que la gestión había modificado la traza de la original y no se había pedido aprobación por el HCD, la modificaron y después pidieron aprobación», dijo Ariente.

Además la concejala indicó que «Se refería que ante alguna modificación primero había que pedir un informe técnico a universidades y eso no llegó, no especifican porque se cambian las trazas y eso trae otras consecuencias. En General Paz y Dorrego, que están las torres Cronos, a mano derecha están las ciclovías y del otro lado el estacionamiento tarifario, al modificarlo en esa zona que es compleja queda con poca maniobrabilidad, porque no se puede transitar y ahora este Gobierno, después de cuatro meses pidió sacar el estacionamiento, el cual ya estaba prohibido, pusieron igual el estacionamiento tarifario, pidieron sacarlo y ahora vuelven a pedirlo. Es muy difícil para que la gente sepa que tiene que hacer y para lo que lo rodea tener claro a donde va la movilidad de la ciudad».

«En algunos conceptos estamos de acuerdo, pero si no se planifica con todos los actores surgen estos inconvenientes, hay como una diferencia de criterios que hacen que nosotros no acompañemos. No creo que sea falta de conocimiento ya que el equipo de trabajo es el mismo, Frappicchini ha estado en otros gobiernos y conoce, pero si cuando se planifica no se planifica con todos los actores, lo que estamos viendo que un actor preponderante es el sector comercial que ha visto por el gran impedimento de poder estacionar no pueden llegar al comercio y cambiar sus hábitos del centro e ir a la periferia», consideró la edil del Frente de Todos.

Para cerrar afirmó que «Hay algunas cosas que sí se han probado y después se ha dado marcha atrás como las macetas. Hay ordenanzas que se contradicen entre sí, hay que ordenar lo que es la movilidad y volver al primer programa de movilidad sustentable que estaba sobre pilares de seguridad, sustentable, utilizar eso que nos da fundamento a los cambios para que la gente se acostumbre lo que tiene que hacer».