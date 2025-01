El pasado martes, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con 35 intendentes dentro de Unión por la Patria para empezar a diagramar la estrategia electoral de cara a las próximas elecciones legislativas. Además, se habló de la necesidad de consolidar una fuerza política opositora a las medidas del Gobierno nacional.

Ariel Succurro, intendente de Salliqueló, explicó que «fuimos convocados a esta reunión en Villa Gessel, con una perspectiva de escucha mutua que realizamos los muchos intendentes y el gobernador y su gabinete. La temática fue amplia, abordando el diagnóstico de la situación que atraviesa cada distrito. Fue una reunión de trabajo donde rotó la palabra, y cada uno pudo aportar su mirada. El Gobierno provincial tiene mucha territorialidad, camina el territorio constantemente y tiene un termómetro real de lo que pasa en toda la Provincia. Cada uno de nosotros aportó su visión del diagnostico, y Kicillof sumó su reflexión sobre el impacto las medidas del Gobierno nacional; que afectan negativamente en la vida de los ciudadanos de la Provincia».

«La reunión planteó la conformación de un frente amplio que exceda a los a los 35 intendentes que participamos. En la Provincia se eligió a Kicillof junto con 84 intendentes con una misma idea política, y eso hay que ponerlo en valor» Ariel Succurro.

Otro de los puntos principales de discusión durante la reunión tuvo que ver con la agenda electoral, pensando en las próximas elecciones legislativas: «El Gobierno nacional modificó el formato de las elecciones al fomentar la boleta única, y todavía no han confirmado si habrá o no PASO a nivel país. Teniendo esto en cuenta, si las elecciones fuesen hoy, debiéramos votar en dos espacios físicos diferentes; uno para votar concejales y legisladores seccionales, y otro para votar con la boleta única los cargos nacionales. Esto llevaría el doble de tiempo, pudiendo durar la jornada hasta la medianoche. Esto se probó las elecciones pasadas en la Ciudad de Buenos Aires, y la experiencia fue un desastre. El pedido de los intendentes fue evitar este malestar en la comunidad, más que nada teniendo en cuenta que el sistema electoral actual no tiene inconvenientes».

Además, el intendente salliquelense marcó que parte de la reflexión tuvo que ver con que «el último Gobierno peronista no pudo cumplir con sus promesas, con una plataforma debía resolverle la vida cotidiana a la gente, lo que causó que la ciudadanía eligiera a otro espacio político. Si no podemos ser sinceros con nosotros mismos y con nuestra propia población, no podremos corregir los errores que cometimos; fue un Gobierno con contradicciones, poca autoridad y diversos problemas. Tenemos tres cosas a tener en cuenta de acá en adelante: cómo seguiremos gobernando en cada distrito y en Provincia, cómo resistiremos para que las medidas de Nación no impacten negativamente, y cómo construiremos una alternativa de proyecto al Gobierno nacional«.