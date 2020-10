Ingenierxs, tecnicxs bahienses crearon los cascos CPAP para pacientes con COVID-19. Funcionan con un sistema de ventilación no invasiva y reemplazan el uso de respiradores mecánicos. Hablamos con Ariel Rodríguez, técnico de Francisco Lonas, uno de los creadores del casco CPAP de presión positiva continua aérea: “Se usa para que el paciente no termine en terapia intensiva vimos que el 40% de los pacientes que son tratados con este casco no terminan en respirador, aquellos que tienen alguna dolencia respiratoria”.

En este momento tienen cascos el Hospital municipal, Penna, Italiano, Matera y el Privado del Sur. “Ya está probado y usado en muchos hospitales, lo que nos llena de orgullo. Salvo una válvula es todo producción bahiense”, explicó Rodriguez