La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados comenzó a discutir el proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, que propone que las personas con un patrimonio superior a $ 200 millones hagan una contribución por única vez al Estado, con el fin de recaudar unos $300.000 millones para paliar las consecuencias de la pandemia. Hablamos con Ariel Rauschenberger Diputado Nacional del Frente de Todxs:” Hay un proceso mediático donde aquellos intereses económicos afectados utilizan su influencia. Hay voces que se han expresado en sentido contrario, pero el proyecto ha tenido su tiempo de maduración. Ante la necesidad de recursos que el estado puso para combatir el virus se pensó en esto. Va a alcanzar a un grupo muy pequeño, que con poco patrimonio pueden ayudar a muchos argentinxs. No es un tema que se debata solo aquí, sino también en varios países del mundo”.

Lxs Diputadxs continuarán hoy con el debate del proyecto de aporte solidario. Desde el oficialismo consiguieron el apoyo de varios bloques como Consenso Federal, el socialismo, los Progresistas, Unidad para el Desarrollo y Frente de la Concordia, que suma 14 votos, mientras se espera que defina su posición Córdoba Federal y el Movimiento Popular Neuquino. Desde Juntos Por el Cambio todavía no definieron el acompañamiento porque hay algunxs legisladorxs que apoyan este proyecto: “Todos los bloques opositores nos apoyen salvo Juntos Por el Cambio. Algunos diputados nos apoyan y otros no. Este proyecto en particular debería ser un punto de encuentro entre todos los bloques, debería salir por unanimidad”.