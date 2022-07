Ariel Piangatelli, Secretario General de UATRE local

Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) lanzaron un fuerte comunicado declarándose en estado de alerta motivado por la decisión de las patronales de hacer caso omiso al pedido de aumento salarial. Sobre esto hablamos con Ariel Piangatelli, secretario general de UATRE Seccional Bahía Blanca.

El dirigente explicó que «venimos en discusión permanente tratando de dignificar el salario del sector rural. Vienen haciendo muy largo el tema y se niegan a dar un aumento que creemos justo, del 60%. La mesa de enlace está parada en una posición de negativa, por lo que entramos en un estado de alerta. Los compañeros están desesperados por un aumento«.

«Defenderemos con todas nuestras fuerzas los derechos y hasta las últimas consecuencias los salarios de cada uno de los compañeros y compañeras que día a día trabajan en los campos de la Argentina. No hay más tiempo, no puede haber más dilaciones. No aceptaremos ser pobres mientras ellos facturan en dólares lo que producen gracias a nuestro esfuerzo. Si tenemos que paralizar la producción o salir a las rutas lo vamos a hacer» comunicado de UATRE.