Antonio Mollo, concejal de Juntos

Justo en el cierre del período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante local, un edil de Juntos presentó un proyecto de ordenanza con el objetivo de «promover la participación de personas físicas o jurídicas en la donación de bienes y el financiamiento de proyectos de mejoramiento, mantenimiento, refacción y puesta en valor de los Centros de Atención Primaria de la Salud«.

Se trata de Antonio Mollo, quien explicó el alcance de su proyecto en comunicación con Radio Urbana: «Se están viviendo momentos difíciles en salud y creemos qué hay que fortalecer la salud primaria. Hoy más del 50% de la población bahiense no tiene cobertura social. El hospital se ve desbordado y cada vez más es la gente que recurre a la salud pública por la crisis económica del país. Por eso vimos con agrado que hay que fortalecer los Centros de Salud, que es donde debe ir la gente».

Si bien el proyecto permite que todas las personas físicas o jurídicas, instituciones públicas o privadas podrán ser Padrinos de los Centros de Atención Primaria de la Salud, Mollo aseguró que «sin lugar a dudas esto no exime al Estado de hacerse cargo de los centros de atención primaria de la salud».

«Hubo clubes que se ofrecieron a ser padrinos de Centros de Atención Primaria de la Salud. Vimos con buenos ojos que quienes quieran hacer su aporte se pueda hacer. No es darle una mano al Estado, no es que salimos a buscar plata para que el Estado no la ponga» Antonio Mollo.