Anibal Roig vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bahía Blanca

Lxs comerciantes de indumentaria y calzado decidieron reabrir sus locales, a pesar de no estar habilitados por la provincia. Esta decisión fue tomada luego de reunirse con la Cámara de Comercio de la ciudad y la Corporación de Comercio Industria y Servicios. No fue acordado por todas las partes, por eso quedará a consideración de cada comerciante. Hablamos con Anibal Roig, vicepresidente de la Cámara de Comercio de la ciudad: “Desde la Cámara y ante la idea de que la Provincia esta semana va a gestionar la apertura, decidimos esperar un poco más para evitar represalias legales para los comerciantes.

Desde la Cámara de Comercio aclararon que no están de acuerdo con que los comercios reabran sin la habilitación: “Venimos trabajando con la Corporación desde que comenzó esta situación, pero esta vez no coincidimos, desde la Cámara no estamos de acuerdo con la apertura de los comercios de indumentaria y calzado”.

A pesar de tener los locales cerrados, la mayoría de los comercios realizan ventas de manera online y con envios a domicilio, pero aseguraron que esto no resuelve el problema. “Son paliativos y postergan la muerte del negocio y ayudan a la supervivencia. Sabemos que la apertura de locales genera un riesgo extra. Si todos nos quedáramos en nuestras casas no hay contagios, pero nos morimos de hambre”, declaró Roig.