Angelina Savoretti y Natalia Giombi hablaron sobre la mesa multisectorial por el «Buen trato social»

La Mesa Intersectorial por el Buen Trato Social que se conformó hace más de un mes preocupada por la escalada de violencia en distintos ámbitos de la sociedad organizó para mañana una actividad en la Plaza Rivadavia a partir de las 17hs

La iniciativa surgió “a partir de hechos donde realmente hubo un grado de violencia importante en niños o jóvenes». De esa manera nació la consigna “+Amor x Favor”, que esperan se replique en cada hogar, empresa o institución de la ciudad.

«Lo que pretendemos es concientizar y no naturalizar esta violencia, que no nos pase por el costado, como que acá no pasó nada. Por el contrario, tenemos que apropiarnos de las situaciones y buscar los mecanismos pacíficos para resolverlos», sostuvo Angelina Savoretti abogada integrante del Juzgado de Garantías del Joven N.º 2

Por su parte, la Jueza del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, Natalia Giombi explicó: «El primer paso es hablar del tema, no naturalizarlo y sensibilizar respecto de ello. Queremos agendar en el espacio público la temática».

De este modo, Giombi remarcó que «el objetivo es comenzar con un proceso social que por supuesto nos va a llevar mucho tiempo, pero hay que intentarlo para pensar las micro situaciones para bajar los niveles de violencia».

Dicha mesa está conformada por el sector educativo, de salud y de salud mental, de la Justicia, las ONG, las redes de trabajo y los observatorios, los clubes de barrio, los colegios profesionales y las universidades, entre otros.