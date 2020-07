Andrés Lopez dueño de Wir Können

Abrieron bares y restaurantes en nuestra ciudad tras más de cien días de aislamiento por el coronavirus. “Fueron 130 días con la persiana baja, hoy tenemos los mismos nervios que el primer día de inauguración, practicamente no dormimos”, explicó el dueño de Wir Können, Andrés Lopez.

Los bares y restaurantes de Bahía Blanca abrieron hoy con un estricto protocolo tras permanecer más de cien días cerrados por las restricciones dispuestas por la pandemia de coronavirus

Andrés Lopez cuenta que “nos reinventamos como gran parte del sector, delivery, take away y tratamos de que con ese ingreso mínimo solventar los gastos. Ahora que podemos volver a abrir nuestras puertas a la gente, nnos basamos en la reducción ocupacional al 50%. No queremos que la gastronomía sea un foco de contagio”

Los bares y restaurantes funcionan de 8 a 24 horas, deben cumplir con un distanciamiento de 1,50 metros entre personas y reducir la ocupación del local al 50%, entre otras exigencias del protocolo como higienizarse las manos con alcohol y el uso obligatorio de barbijo.

“No tuvimos que hacer grandes reformas, si no mas bien adaptarnos al protocolo y así comunicamos la manera de accionar en nuestras redes sociales de manera reducida, como tomar una pinta, disfrutar, y cuidarnos entre todos”, detalló.

Por último, remarcó: “Estamos trabajando con un sistema de reserva, en principio comenzamos así, porque podemos explicarle todo al cliente y enviarle el protocolo. Por una cuestión de cuidado personal y, de los demás, tendrán que re adaptarse a permanecer en sus mesas y solamente levantarse para ir al baño, solicitando un permiso y con tapaboca puesto”.