Andrés De Leo, Senador Provincial por Juntos

El senador provincial Andrés de Leo, perteneciente a Juntos, presentó un proyecto de ley el cual otorga al Concejo Deliberante de cada municipio la potestad de definir el salario del intendente comunal. Esto busca modificar la actual Ley Orgánica de las Municipalidades, que plantea que éste deben regirse según el salario básico de los trabajadores municipales del distrito. En el caso de Bahía Blanca, el intendente debe percibir 16 veces lo que un agente municipal: Héctor Gay ganó el mes pasado $1.531.515 de bruto, siendo $843.466 netos luego de los descuentos impositivos.

El legislador explicó en comunicación con Radio Urbana que «el proyecto es actual pero el tema viene instalado hace tiempo. La ley orgánica de las municipalidades es el problema de fondo en cuanto a las remuneraciones de funcionarios; está absolutamente desactualizada, data de la segunda mitad del siglo pasado, y responde a estructuras municipales que no son las actuales, con otro contexto político y otra Constitución».

«Lo que buscamos con esto es avanzar con la autonomía municipal, y que los representantes de los municipios sean quienes se ocupen de esta cuestión. Esto reivindica la autonomía y el federalismo» Andrés De Leo.

El presidente de la Coalición Cívica provincial se mostró sorprendido por las declaraciones de Adrián Jouglard, titular del bloque oficialista en Concejo Deliberante local, quien no apoyó la iniciativa. Afirmó que «me llama poderosamente la atención la declaración de Jouglard, ya que este proyecto fue acompañado por Nidia Moirano, además que el intendente me ha manifestado que está dispuesto a acompañar la iniciativa. Yo si fuera concejal lo primero que buscaría es reivindicar la autonomía municipal. Cuando uno asume una vocación política debe hacerlo asumiendo las responsabilidades del caso, estos debates hay que darlos».

En cuanto a las expectativas pensando en el tránsito del proyecto por las cámaras legislativas, De Leo opinó que «no se si tendremos consenso mayoritario, pero no veo ningún obstáculo para que esto avance. Todavía no lo he hablado con otros intendentes. En la sexta sección hay muchos intendentes radicales, cuyo espacio siempre ha impulsado las autonomías municipales. ¿Cómo es que uno quiera autonomía municipal y que a la vez los salarios del intendente no sean regulados en el mismo municipio?».

Por último, el senador no escondió sus aspiraciones locales de cara a las elecciones de 2023: «Yo he manifestado la vocación de de intendente de Bahía Blanca en la próxima etapa por sobre cualquier alternativa. Pero todavía falta mucho tiempo de gestión, de representación en la legislatura. Después se tomará la decisión sobre lo que sea mejor para el conjunto. Mi decisión no se basa ni en cuestiones internas ni en aspiraciones personales» aclaró.