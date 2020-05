Andrés Capuano Director Provincial del Servicio Alimentario Escolar

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el mes de abril triplicó los fondos destinados al Servicio Alimentario Escolar (SAE). En Bahía Blanca el presupuesto pasó de 16 millones de pesos a 32 millones mensuales. Hablamos con el Director Provincial del Servicio Alimentario Escolar, Andrés Capuano: “La provincia viene cumpliendo y no hay atrasos en los pagos, desde el inicio de gestión venimos pagando en tiempo y forma. Pasamos de 1.100 millones de marzo a 2.600 millones en abril”

Desde el inicio del aislamiento social y obligatorio, en nuestra ciudad ya se entregaron 27.192 bolsones, cuyos destinatarios son niños, niñas y adolescentes que asisten a las escuelas públicas.

“El Servicio Alimentario Escolar cambió a partir del aislamiento, los chicxs que recibían algún servicio se les pasó a dar un bolsón universalizado 2 veces al mes”

Desde la Dirección Provincial de Servicio Alimentario Escolar, se indicó que el presupuesto para Bahía Blanca contempla la entrega de dos módulos mensuales a 24.234 alumnos de nivel inicial, primario y secundario, es decir un cupo mensual para nuestra ciudad de 48.468 bolsones.

“En Bahía sabemos que la primera quincena de abril entregaron 8.000 bolsones y la segunda 9.000 mil; en mayo se entregaron 11.000, el cupo mensual es 48.000”, apuntó Capuano.

El Director Provincial del Servicio Alimentario Escolar hablo sobre la resolución 705/2020 del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, en referencia al cronograma y modalidad de entrega de bolsones de mercadería para las escuelas que cuentan en la actualidad con el Servicio Alimentario Escolar (SAE), “esta resolución cambia la modalidad y los chicos que reciben algún servicio, ahora se les entrega un bolsón universalizado, se reparte en dos veces al mes, uno por quincena. La provincia hace un aporte a los municipios en bahía 2500 pesos por modulo, en Bahía se entregan 24 000 por quincena” y que “en la resolución hay anexos, uno de ellos es la conformación del bolsón: alimentos secos para que dure entre 10 y 15 días, tiene que tener si o si aceite leche y huevos, tuvimos problema con los huevos y lo reemplazamos con leche o pescado enlatado”.

“Nosotros estamos preocupados y lo que más nos duele es que no lleguen los bolsones a la gente como debería”

Por otra parte, explicó: “Si el intendente entrega los bolsones y no dice que los envió la provincia, no me interesa, me interesa que llegue a la gente”

Por último, indicó que “la entrega va a seguir hasta que termine la cuarentena, el dijo que lo ultimo que se levanta son las escuelas, creemos que serán algunos meses hasta agosto que pase el frío”