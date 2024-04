Andrea Savoretti, rectora de la UPSO

El día de hoy se llevará adelante en todo el país una importante movilización en defensa de la educación universitaria pública, en el marco de un fuerte ajuste presupuestario a todas las universidades de nuestro país. Se trata del año con menor presupuesto desde 1997, y los rectores de distintas instituciones admitieron no tener fondos para seguir funcionando en los próximos meses. ¿Cómo se llevará adelante la marcha en nuestra ciudad?

Andrea Savoretti, rectora de la Universidad Provincial del Sudoeste, marcó en comunicación con Radio Urbana que «este tema es transversal a toda la sociedad, estoy muy contenta porque se comprendió que no es un problema del plantel docente o administrativo. Atacar a la universidad pública deteriora el acceso a una mejora de la vida de las personas. Si deterioramos la enseñanza pública universitaria y el sistema científico nos perjudicamos todos. Defendemos la universidad pública porque muchos somos el resultado de ella».

«El intendente de Bahía Blanca nos compartió su apoyo, y ofreció el servicio del Municipio para que todo sea tranquilo y seguro» Andrea Savoretti.

📣Marcha Nacional Universitaria 📆23 de Abril

📍11 de Abril y Av. Alem

⌚️17:30 hs 🤳Te invitamos a participar en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino, subiendo tu foto o video utilizando los #hashtags:#UniversidadPúblicaSiempre #ComunidadUPSO pic.twitter.com/EYcchSfgb0 — Universidad Provincial del Sudoeste – UPSO (@upsouniversidad) April 22, 2024

¿Cuál es la situación particular de la UPSO en este contexto de recortes? «Nosotros como universidad provincial acompañamos el reclamo, pero nuestra casa de estudios tiene los problemas presupuestarios de las universidades nacionales. Nuestros salarios y gastos no son financiados por el Gobierno nacional, y si bien nos vemos limitados porque ha aumentado todo y la Provincia tiene un presupuesto prorrogado del año pasado, no tenemos problemas presupuestarios para ejecutar ninguna tarea. Sí nos ajustamos en algunos ámbitos o nos reacomodamos, pero somos parte de un sistema integrado, por lo que que acompañamos el reclamo».

En su carácter de universidad con una fuerte presencia regional, Savoretti marcó que «nuestro alumnado está distribuido por todo el sudoeste bonaerense. En las sedes y subsedes habrá una adhesiones en medida que cada lugar lo decida. En Punta Alta y Pigüé sabemos que habrá importantes movilizaciones. Podrán ingresar a las sedes para adherir a la marcha leyendo una declaración que será homogénea en todo el país. Es importante la marcha porque si la comunidad demuestra interés en la enseñanza pública y en el sistema científico, hay posibilidades de que el gobierno lo vea como necesidad y se genere una buena reacción. Al declararlo de importancia para la sociedad, se pone en la agenda del Gobierno».