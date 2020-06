Andrea Montano subsecretaria de Derechos Humanos de la UNS

El Consejo Superior votó positivamente una resolución que “acepta como válidas las expresiones que supongan usos inclusivos y no sexistas de la lengua en las producciones escritas y orales realizadas por integrantes de los distintos estamentos de la UNS”. Hablamos con la magíster Andrea Montano, la subsecretaria de Derechos Humanos de la UNS: “Las producciones académicas si se quieren hacer con lenguaje no sexista, pueden hacerlo, lo promovemos pero no obligamos a nadie a usarlo”

La medida también promueve el uso de estructuras de reemplazo que no contemplen connotación de género, y dispone que “en el marco de la Ley 26743 de Identidad de Género, se deberá evitar en los formularios de uso interno la consulta por el sexo de la persona, aun cuando no se limite a las opciones binarias de respuesta: “Femenino” y “Masculino”.

“La resolución del Consejo Superior Universitario respalda a estudiantes y profesorxs que deciden hacer un uso inclusivo del lenguaje”, indicó Montaro.

En la resolución se indicó además la “necesidad de prevenir y erradicar las violencias que se expresan en las formas de comunicación y nominación que supone el uso del genérico masculino, y de promover lenguajes inclusivos, esto es, usos de la lengua que no sean sexistas, androcéntricos y binarios, que permitan reconocer y nombrar la existencia de una diversidad de identidades y subjetividades”.