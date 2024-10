En respuesta al importante aumento de tarifas de los servicios públicos, un grupo de usuarios organizado en el ‘Foro Multisectorial contra el Tarifazo’ convocó a una acción para visibilizar el rechazo: Invitan esta noche a realizar un apagón de luz el día de hoy desde las 21:00 a las 21:10 hs.

Andrea Manzi, representante del Foro Multisectorial contra el Tarifazo, aseguró en comunicación con Radio Urbana que «somos un grupo organizaciones sociales coordinadas para establecer una agenda de visibilización del tema tarifario que tanto golpea a las familias. La primera acción en conjunto es este apagón, para que que cada uno desde sus casas, PyMEs o donde estén puedan manifestarse y expresar la disconformidad con esta política tarifaria. Sin controversias ni confrontaciones, todos entre las 21:00 y 21:10 apagamos la luz».

«Creemos que será una jornada importante, esperamos que sea contundente. Es una primera medida que todavía estamos tratando de difundir. Una vez que tengamos las repercusiones, vamos a avanzar con otro tipo de acciones para no dejar de visibilizar el rechazo a la política tarifaria» Andrea Manzi.

En cuanto a la situación que motiva este tipo de acciones, la dirigente marcó que «se han hasta quintuplicado el precio de algunas tarifas. Hay que buscarle una vuelta para expresar que esto no está bien, es una locura lo que estamos pagando. Son tarifas ni justas ni razonables, teniendo en cuenta que hay un fallo de la Justicia que no se está cumpliendo, y habla de la razonabilidad de los precios. También hay que tener en cuenta el impacto en el salario que no crece al mismo ritmo. Los servicios públicos son un derecho, no se pueden elegir y hacen a la calidad de vida digna y al desarrollo de las personas».

Finalmente, Manzi se refirió al trabajo que realizan desde el Foro Multisectorial, y explicó que «no hay nada mejor que la organización desde la misma sociedad civil para defender los derechos de la gente: a nuestro Foro lo integran PyMEs, jubilados que no tienen la medicación básica cubierta, clubes, cooperativas de trabajo, multisectoriales, agrupaciones de inquilinos que también están muy golpeados por la desregulación de alquileres. Es interesante la unión de asociaciones civiles para organizarse, creemos en este tipo de lucha».