Andrea Andújar, Mirta Zaida Lobato y Ludmila Scheinkman, historiadoras

Andrea Andújar, Mirta Zaida Lobato y Ludmila Scheinkman, doctoras en Historia, pasaron por el estudio de Radio Urbana para contar sobre su visita a Bahía Blanca, donde realizaron varias actividades para presentar sus últimos libros y conversar sobre historia obrera, política y género.

Las tres historiadoras son investigadoras referentes en torno a temáticas del mundo del trabajo, género, protestas y comunidades obreras del siglo XX en Argentina. Hicieron referencia a la ausencia de mujeres obreras en el imaginario popular y en el relato de la lucha proletaria. Sobre la pregunta ¿dónde estaban las mujeres obreras?, respondieron: «esa pregunta nos la hemos hecho en mayor medida las mujeres historiadoras que los hombres historiadores. Y como fue una pregunta, quisimos responderla. Para hacerlo, buscamos mucha documentación que nos mostrara qué pasaba con las mujeres en el mundo del trabajo; pero, además, tuvimos que romper una visión estereotipada de las mujeres, que es que solo se quedaban en su casa y nunca salían. Entonces empezamos a buscar la activa participación de las mujeres en la economía, la cultura, la política, las manifestaciones».

La historiografía, explicaron, «le ha dado insumos políticos importantes a mujeres y disidencias que se preguntan por su historia». Por eso, pusieron en foco la pregunta ¿Cómo estudiar las disidencias sexuales en el mundo del trabajo? «Es un desafío. Nadie te va a decir en una ficha de fábrica que te despidieron por ser gay o lesbiana. Te despiden porque sos comunista o anarquista, pero no porque sos gay. Esto es una limitación a la hora de hacer el estudio pero no quiere decir que no te hagas la pregunta. El problema para los historiadores es si la pueden responder».

Sobre los desafíos que enfrentan quienes investigan las comunidades obreras desde el punto de vista del género, resaltaron que «las fuentes también tienen género y los rastros de la historia se dejan en función de relaciones de poder. Hay relaciones de poder que se juegan en las pistas que quedan de la historia y en esos eventos que se definen como potables para ser transferidos al futuro. Esa es una discusión que las historiadoras venimos llevando hace mucho tiempo».

Andujar, Lobato y Scheinkman estuvieron el viernes 21 de julio en Casa del Pueblo, presentando los libros: “Género, trabajo y política. Experiencia, sociabilidad y protesta en la Argentina del siglo XX” (2022), compilado por la Dra. Andrea Andújar, “Comunidades, historia local e historia de los pueblos” (2020), compilado por la Dra. Mirta Zaida Lobato y “La fábrica de chocolate. Trabajo, género y edad en la industria del dulce, Buenos Aires (1900 – 1943)” (2021) de la Dra. Ludmila Scheinkman.

Este sábado 22 a las 15: 30hs estarán en Ferrowhite, presentando la actividad “¿Qué dicen los objetos sobre nuestra vida como trabajadoras y trabajadores?”, donde invitan a pensar la memoria personal en perspectiva con la historia colectiva. «Nuestro trabajo es ver qué podemos aportar como historiadoras para construir un pasado que tenga sentido para nuestras comunidades»