Con la aproximación de las fiestas de fin de año, surgen las dudas y preguntas sobre los hábitos alimenticios a adoptar durante las comidas. Analís Ogueta, licenciada en Nutrición, despejó algunos interrogantes y brindó consejos para la ocasión.

«Si bien el 24 y el 31 de diciembre hay comidas diferentes a las que solemos hacer durante el año, quizás es mejor realizar una alimentación saludable hasta esos días y saber que tenemos que disfrutar del momento y de las comidas, que se dan pocas veces en el año».

Es una comida que hacemos junto a nuestras familias, festejando. No hay que hacerlo con culpa. Es importante incluir el disfrute y el placer

Ogueta desaconsejó restringir la alimentación previa y posterior a las cenas de las fiestas. «No hay que hacer eso de no comer durante todo el día para comer mucho en la cena. Lo que termina pasando es que se llega con mucha hambre a la cena y, además de ingerir alimentos que son diferentes, eso favorece que no caigan bien. Si nos alimentamos de manera normal, no vamos a llegar con tanta hambre y vamos a poder hacer porciones más medidas de cada comida que queramos disfrutar».

La nutricionista resaltó el lugar que el disfrute ocupa en estas ocasiones. «Es una comida que hacemos junto a nuestras familias, festejando. No hay que hacerlo con culpa. Es importante incluir el disfrute y el placer»