25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hablamos con Analía López, concejala del Frente de Todxs sobre la agenda política pensada para avanzar sobre las distintas problemáticas de género en la ciudad que ha presentado el bloque a lo largo del año. “Hay solo 15 municipios en la Provincia de Buenos Aires sin mesa intersectorial de políticas de género, uno de ellos es Bahía Blanca”.

En tal sentido, agregó: “El Ejecutivo Municipal tiene políticas de género solo declamativa, de hecho solo se cuenta con una coordinación sin presupuesto propio”.

El bloque del Frente de Todxs manifestó que Juntos por el Cambio declama interés por las cuestiones de género, sin embargo su práctica legislativa resulta incoherente, dado que “de 11 proyectos presentados tan solo 2 pudieron ser sancionados por el Concejo Deliberante, el resto de los proyectos no han vuelto desde el Ejecutivo donde están hace 7 meses. Algunos funcionarios con los que me comuniqué, dijeron que los habían visto, pero no leído”, explicó Analía López, presidenta de la comisión de género del HCD.

“Hay un proyecto de centros de atención integral de violencias a las mujeres en Cabildo, Cerri y White, esto serviría que las mujeres y disidencias puedan ser atendidas en sus barrios, y tengan que evitar trasladarse, fundamental en época de pandemia. La sensación es de bastante bronca, uno no termina de entender o visualizamos de que hay un ‘como si me interesa’ la perspectiva de género, pero en la realidad no hay acciones concretas”.

Por otro lado, señaló que “una aspiración del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, es que los 135 municipios de la provincia es que tengan una secretaria propia para las mujeres. Hay un proyecto del Consejo Local de Mujeres y del Frente Feminista Nacionalpara hacer una mesa intersectorial para reunir a las organizaciones que luchan contra la violencia de género con funcionarios municipales y provinciales”.

Desde 1999 y según una disposición de la ONU, cada 25 de n0v embre se conmemora el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en memoria del asesinato de las hermanas activistas domincanas Mirabal, que fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas por orden del dictador Trujillo. Además, la fecha da comienzo a 16 días de activismo contra la violencia de género, una campaña a nivel mundial que tiene el objetivo de visibilizar los distintos tipos de violencias que tienen origen en el género, para así lograr erradicarlos.