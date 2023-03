ANA MAGUITMAN | ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

Ana Maguitman, profesora del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación (UNS), explicó qué es la Inteligencia Artificial y detalló las diferentes ventajas y oportunidades que esta innovación puede brindar en el ámbito laboral.“Son sistemas que tratan de emular la inteligencia humana”, definió.

Se puede pensar la Inteligencia Artificial como una prótesis cognitiva. Te da cierto súper poder.

Sin embargo, aclaró, hay ocasiones que en lugar de emularla, se busca extenderla. Por ejemplo, cuando se busca extender la habilidad de la memoria o la de razonamiento.

La especialista considera que la IA nace para ser utilizada como una herramienta que complementa el trabajo del ser humano y que no debe reemplazar sus tareas.

CHATGPT

En cuanto a los chats programados para conversar con humanos a través de la Inteligencia Artificial, explicó que son modelos de lenguajes pre-entrenados que utilizan conocimientos e información ya existentes para crear una red neuronal, conectando conceptos y palabras entre sí.

El ejemplo más conocido es el ChatGPT, desarrollado por OpenAI en 2022. Este chatbot se destacó por responder las preguntas de los usuarios con información detallada y, en algunos casos, precisa.

Maguitman advirtió que no se puede confiar ciegamente en las respuestas brindadas por el chat, ya que no es una herramienta infalible y, si se le realiza una pregunta cuya información no conoce, puede inventar o “alucinar”.