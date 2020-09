Ana Kiffer doctora en letras y Gabriel Giorgi crítico cultural

Las vueltas del odio es la novedad que Eterna Cadencia Editora acaba de lanzar en su colección de ensayos, y se trata de un libro escrito a cuatro manos. Por un lado está Gabriel Giorgi, crítico cultural que escribe sobre literatura argentina y latinoamericana. Por su parte, Ana Kiffer es profesora y critica cultural.

“Pensamos este libro como una respuesta, siempre abierta y tentativa, a la derechización de lo social y la gestión deformas autoritarias que en los últimos años reordenaron muy profundamente y muy radicalmente pactos políticos,formas de la subjetividad y zonas de la cultura.”

Qué diferencia al odio de la bronca o la indignación, cuáles son sus lenguajes actuales y sus consecuencias. Gabriel Giorgi y Ana Kiffer parten de expresiones artísticas y de resistencia de Argentina y Brasil para encontrar las claves de una afección política y sus potencialidades para salir del laberinto.

“El odio es una fuerza afectiva importante en el mundo contemporáneo. Todos los odios no son el mismo odio, es un gesto de los cruciales para poner en marcar es importante diferenciar”, explica Kiffer. -y continua- hoy la fuerza del decir con los medios de comunicación, con la capacidad de cambio de los actores, hizo que esas insuficiencias no escuchadas pudieran rasgar el tejido de la sociedad. Es como dar dignidad al odio, y no es solo una rabia”.

Por su parte, Gabriel Giorgi, menciona: “Hay que ver que el odio no es monopolio de la derecha, sino que puede ser vitalista y capaz de emancipar visiones emancipadores. El odio siempre es del otro, es lo que yo no soy”

“Creo que hay algo nuevo, cambiaron las esferas públicas, nos interesó esos vocabularios que primero aparecieron en diarios, después en redes sociales, circuitos de escritura que empezaron a instalarse en el anonimato: son lenguajes y afectos colectivizados sin rostro (sin poner la cara, como cuando hablamos) y sin poner la firma, o alguna forma de responsabilidad autoral.”