Alfredo Fisher, senador provincial por Unión por la Patria

El Senado de la Provincia de Buenos Aires no logró convertir en ley el proyecto impulsado por el gobernador Axel Kicillof para, a través de un ajuste por inflación de la deuda tomada por el Estado, garantizar el desembolso a los municipios para pago de aguinaldos y bonos. La negativa se debió a que Juntos por el Cambio decidió no dar quórum para su tratamiento.

Alfredo ‘Pichi’ Fisher es senador provincial de Unión por la Patria, además de intendente electo de Laprida, y aseguró que «dados los números en la legislatura bonaerense, era indispensable para poder cerrar el año fiscal pedir esto. No se trata de un nuevo endeudamiento, sino que el Parlamento aprobó a principio de año un endeudamiento del 2,5% del presupuesto, y con la inflación, ese presupuesto creció y al cerrar el ejercicio el impacto total fue menor al 1,9%. Por lo tanto, la propuesta era equiparar ese porcentaje de deuda, algo que solo podía hacerse por ley».

«El aguinaldo termina impactando en cada uno de los sectores de la economía, el comercio, la industria. Es equívoco pensar que solo beneficia a los trabajadores formales» Alfredo Fisher.

¿Qué fue lo que sucedió previo a la sesión que finalmente quedó trunca? «En la negociación, los intendentes del radicalismo no estaban de acuerdo con no dar quórum, y lo que terminó sucediendo es que desde el ala del PRO llegó una determinación de cortar la comunicación. Desde el radicalismo había vocación para cerrar y creer en la palabra de la Provincia, y que esos incumplimientos sean subsanados. Lamentablemente eso no fue posible y la sesión se cayó«

Por eso es que el legislador adelantó que «en la próxima conformación de la cámara, el gobernador Kicillof va a ir encontrando los mecanismos para generar consensos y que se pueda fluir. Le tengo confianza al gobernador, conoce de economía y tiene sensibilidad con lo que piensan y sufren los bonaerenses».

Por último, Fischer se refirió a la situación económica de los municipios: «La estructura financiera y económica de los municipios del interior bonaerense está muy relacionada con los fondos que baja la Provincia en términos de coparticipación. Y eso no se debe a nuestra producción, ya que seguramente producimos más de lo que retorna. No obstante, el 70% de nuestro presupuesto se forma de gastos coparticipables. De los recursos totales que son ingresados al Estado a través de impuestos y tasas, el 58% queda a disposición de la Nación, el 35% de la Provincia y tan solo el 7% corresponde a los fondos que perciben los municipios«.