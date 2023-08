Alexandre Roig, presidente del INAES

Desde el Gobierno nacional se comunicó un récord en las exportaciones generadas por cooperativas: Hoy superan los US$3.800 millones, creciendo un 167% desde 2018. A su vez, la participación total en las exportaciones del país subieron del 2,4% al 4,4% en los últimos cuatro años. Se trata de 65 cooperativas radicadas en 21 provincias, con participación en 9 rubros económicos.

Alexandre Roig, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), aseguró que «las cooperativas que exportan están más que nada en la región centro: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Hay todo tipo de productos, hay una empresa con presencia en Bahía Blanca que exporta granos, son ejemplos de cooperativas pujantes. Hay muchos pueblos que si no fuera por las cooperativas no podrían subsistir. Cuando se acreditan las exportaciones eso redunda en el desarrollo local, no se acumula en las grandes ciudades».

«Hay que construir un desarrollo de las periferias al centro, y las cooperativas son un agente importante en ese proceso de reequilibrio regional. Tenemos un potencial enorme en todas las regiones, no hay provincias sin actividades sobresalientes. Hay todavía un potencial muy grande en la Argentina para explotar en términos de crecimiento de las exportaciones» Alexandre Roig.

Trabajamos junto a cooperativas y mutuales para que incorporen prácticas transformadoras para la participación con equidad y para erradicar definitivamente las violencias más frecuentes en el ámbito laboral.#AlzáLaVoz pic.twitter.com/TpcEKsP4Yu — INAES (@INAESarg) July 28, 2023

¿Por qué es importante que las cooperativas participen en las exportaciones nacionales? El funcionario planteó que esto «demuestra la capacidad de una forma organizativa como la cooperativa. Hay muchas opiniones mal informadas sobre el cooperativismo, y es un gran sistema de organización del trabajo productivo. Son formas organizativas democráticas que distribuyen su excedente en las comunidades locales. Que exporten demuestra esa eficiencia, y eso se traslada a muchos sectores: el 10% del PBI y el 30% de la producción se nuclea en cooperativas«.

A ello agregó que «a partir de las economías regionales se traccionan un montón de agendas; se debe modificar la infraestructura y el sistema logístico en los distintos puntos del país. Por ejemplo, para Bahía Blanca es fundamental el desarrollo de accesibilidad hacia todo el sur de la Argentina para poder exportar a través del Puerto».

En 2022, las cooperativas realizaron exportaciones a 121 destinos diferentes, y entre los principales aparecen China, Vietnam, e India. Además, también se destaca el crecimiento de los envíos hacia Indonesia y Corea del Sur. Sobre ello, Roig detalló que «muchos creen que exportar es una barrera infranqueable, y es un imaginario que hay que modificar. Hay muchos organismos que acompañan a nivel nacional y provincial que motivan el comercio exterior. El desarrollo Argentino pasa por la potencia de su población, es impresionante la creatividad de la sociedad».