ALEJO DISTAULO VILLA MITRE

Charlamos con Alejo Distaulo, jugador de Villa Mitre, habló de tras el párate en el Federal A y lo que se vendrá para el tricolor.

Se acabó la espera y el tricolor ya se enfoca en lo que se vendrá el lunes: “Vamos a tratar de cambiar la imagen de visitante, traernos si es posible la victoria. Sabemos que va a ser un partido duro, pero trabajamos para eso”

Consultado por su presente en el equipo: “En lo personal me siento muy bien, se me ha dado los goles, he tenido continuidad desde la primera fecha hasta ahora, me sirvió muchísimo”

Por otra parte, “Tengo un grupo de compañeros que me sumaron desde el minuto uno desde que llegue entonces eso se te hace más fácil” dijo Distaulo

Sobre el paréntesis en este actual torneo: “Por ahí hay que sacar lo positivo antes que lo negativo, el párate nos sirvió para recuperar varios jugadores lesionados”

“Me siento cómodo en las dos posiciones, delantero o medio campista, así que me es indiferente, lo importante es sumar desde donde me toque”

Por último, el volante analizó al próximo rival, Independiente (Chivilcoy):“Sabemos que es un equipo duro más en su cancha, ellos van a buscar su juego y nosotros buscaremos el nuestro donde venimos creciendo, trataremos de ser un poco más inteligentes en los primero minutos”