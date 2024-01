En medio de un intenso debate legislativo, el Gobierno nacional continúa impulsando la Ley Ómnibus. La misma cuenta con más de 600 artículos y modifica, agrega y deroga un sinfín de leyes en los más variados ámbitos. Un ejemplo, con un fuerte impacto en nuestra ciudad, tiene que ver con la potencial derogación de la Ley de Zona Fría. A través de la misma, una importante cantidad de municipios -entre los que se encuentra Bahía Blanca- reciben una bonificación de entre el 30% y el 50% en la tarifa de gas.

Uno de los dirigentes que se expresó con preocupación por el tema fue Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, titular del Instituto Consenso Federal y ex diputado nacional. En comunicación con Radio Urbana planteó que «la ley de Zona Fría ha sido un logro histórico para el sur de la Provincia, donde diferentes sectores de la comunidad trabajaron mucho. Desde hace más de dos años se vienen aplicando con eficacia los descuentos para usuarios residenciales. Hubo legisladores que llegaron a un acuerdo con el oficialismo para que se diera marcha atrás a la intención de derogar la ley, pero el miércoles surgió una versión del dictamen donde no existía esa derogación. Unas 14 horas después apareció un nuevo texto donde volvía a incluirse. Se trata de una política razonable, equilibrada, que no toma un solo peso del Estado para aplicar los subsidios en una zona donde se utiliza el doble de gas que en otros lugares durante el invierno».

«Lo que va a pasar es que quienes van a dibujar quién recibe subsidio y quién no serán Eduardo Chirillo, secretario de Energía de la Nación, y sus colaboradores. Vamos a reemplazar un sistema que funciona, es justo y no genera déficit, por una metodología discrecional que sale desde Buenos Aires. Decidirán cuánto tendrá de subsidio cada casa en una zona que quizás no conocen» Alejandro ‘Topo’ Rodríguez.

DESCUENTOS EN #GAS POR #ZonaFRÍA. AMBIGÜEDAD TOTAL Hay que pedir a los Diputados Nacionales que voten NEGATIVO el Artículo 198. Ahora circula esta versión modificada y actualizada: “ARTÍCULO 198 (EX ARTÍCULO 292 del Dictamen).- Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional dentro de… pic.twitter.com/I2IdfavMpv — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) January 29, 2024

¿Cómo se financian los subsidios aplicados por la Ley de Zona Fría? «Cualquier usuario que pague aproximadamente $5.000 de gas estará aportando poco menos de $200 para un fondo que financia los descuentos. Es una muy pequeña proporción de la factura. Con este fondo que pagan todos los usuarios de gas del país se financian los descuentos de la ley de Zona Fría. Este mecanismo hace que no se toque un solo peso del presupuesto nacional. No se puede tocar un solo peso del fondo, solo puede usarse para aplicar los descuentos. Cuando la insistencia es eliminarlos, hay más motivos en el fanatismo ideológico anti subsidios que en el tecnicismo y la lógica».

Por último, y en líneas generales, Rodríguez aseguró que «es difícil encontrar antecedentes de esta Ley Ómnibus, la irregularidad viene desde su concepción. Federico Sturzenegger, su autor, no forma parte del Gobierno; no tiene cargo ni responsabilidades públicas. Sobre el final del proceso, cuando salió un dictamen que al Gobierno no le gustaba, aparece este autor para corregirlo y observarlo por fuera del Congreso. Es una irregularidad total y plena, que pone en tela de juicio todo el proceso«.