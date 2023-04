La semana pasada, se llevó adelante en la localidad vecina de Monte Hermoso un plenario de las autoridades regionales del Partido Justicialista bonaerense, con la presencia de su presidente y diputado nacional Máximo Kirchner. Allí, además de poner en común cuestiones de agenda política de cada distrito, se profundizó la planificación de una estrategia electoral de cara a las PASO el próximo 13 de agosto.

De la misma participó, entre otros referentes, Alejandro Di Chiara, diputado provincial por el Frente de Todos y presidente del PJ montermoseño. Destacó que las reuniones se enmarcan en la idea de debatir «cuestiones electorales en cada sección; que las reuniones sobre eso no sean únicamente en La Plata. Se lanzó una campaña de afiliación al partido en cada distrito de la sección. La idea de esta campaña es acercarse al militante, dialogar y tratar de explicar la situación de crisis que se está atravesando. Contar lo que se está haciendo y lo que se va a hacer para incentivarlo y tratar de seguir siendo Gobierno en las próximas elecciones. También tuvimos la posibilidad de escuchar la situación de cada distrito en la voz de los compañeros presidentes«.

«Cuando sos Gobierno, la responsabilidad más grande en un momento tan difícil es gobernar. Lo que la gente quiere es llegar a fin de mes y que no le falte nada, y nosotros tenemos esa responsabilidad de garantizarlo por la confianza que nos ha dado la gente en las urnas. Todavía falta para pensar lo electoral» Alejandro Dichiara.

Estuvieron presentes los presidentes del partido de la Sexta sección electoral, intendentes y legisladores. pic.twitter.com/KnXMgC6Itw — PJ Provincia de Buenos Aires (@BonaerensePJ) April 14, 2023

Algunas de las reflexiones a las que se llegó en la reunión tienen que ver con que «el que menos tiene es el que está en la situación más difícil, y es quien siempre apoyó el proyecto justicialista. Producto de la situación del mundo no se pudieron solucionar muchos de los problemas que afectan a las personas más vulnerables. Eso genera un descreimiento generalizado hacia la política, en ese sentido estamos muy cerca del 2001. Eso acerca a la gente a otras opciones diferentes a los dos frentes mayoritarios».

¿Cuál es la salida a esa situación? Según Dichiara «hay que decir qué cosas ha hecho bien este Gobierno: hay movimiento económico, las PyMEs están en una situación mejor, hay programas que se están llevando adelante, se ha hecho una inversión muy grande en el sistema de salud, las clases se normalizaron, volvió la construcción de viviendas, etc. Este Gobierno ha hecho cosas, lo que pasa es que no ha solucionado el principal problema de la economía, cosa que resiente el bolsillo de las personas. Tenemos que explicar eso para que las personas vuelvan a confiar en nosotros, es la única forma de sacar el país adelante».

En cuanto a la cuestión electoral, el legislador aseguró que «Kicillof es la principal figura que tiene el Frente de Todos para la próxima elección. Indudablemente ha demostrado que quiere ir por la relección y es la figura con mayor intención de voto. Dicho esto, quien va a definir la estrategia electoral es nuestra conductora Cristina Fernández cuando llegue el momento. Allí estará la posibilidad de que Kicillof pueda ser candidato a Presidente de la Nación. Hay muchos hombres y mujeres del peronismo que están ocupando cargos importantes y pueden ocupar el lugar de gobernador, no creo que sea un riesgo que Kicillof se presente en Nación. Creo que puede ser Massa, Scioli, Wado De Pedro o Axel; no creo que salga de ahí. Habría que ver si hay PASO o no a nivel nacional, eso lo definirá el presidente y su grupo con Cristina, y ahí se resolverá. En la Provincia de Buenos Aires creo que habrá lista única«.