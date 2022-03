Alejandro Di Chiara, diputado provincial del Frente de Todos

Con una importante relevancia para nuestra región, se reunieron ayer el ministro Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Leonardo Nardini, con el diputado provincial por la Sexta Sección, Alejandro Dichiara. El eje fundamental, así como es prioridad del gobernador, fue el de la llegada de obra pública a los distintos municipios.

Dichiara reveló que en el encuentro realizaron «un recorrido por las obras que se están haciendo y se van a hacer en la región. Para este Gobierno la obra pública es una prioridad, para mejorar la vida en los distritos y para crear mano de obra muy importante».

¿Cuáles son las obras que más le interesan a los y las vecinas de nuestra ciudad? Según el ex intendete de Monte Hermoso, «el agua en Bahía Blanca es una prioridad y son las obras más importantes que tiene la región. Es una vergüenza que haya escasez de agua en esta ciudad, esto viene de años y este Gobierno se ha puesto a la vanguardia para solucionar este problema con obras de corto, mediano y largo plazo».

En la jornada de hoy nos reunimos con el ministro de infraestructura y servicios públicos de la provincia @nardini_leo, dialogamos sobre los avances y licitaciones de las obras proyectadas para nuestra región. pic.twitter.com/Y803J7yfRY — Alejandro Dichiara (@enriquedichiara) March 7, 2022

Por su parte, aclaró que su función como legislador provincial «tiene que ver con ser un nexo entre los gobiernos de los distritos y el Gobierno provincial. Uno puede ser un legislador de territorio, y no solamente estar sentado en una banca. Me estoy reuniendo con los ministros de cada área para llevar soluciones».

En ese punto, y en relación con nuestra ciudad, destacó que mantiene «una buena relación con Héctor gay desde siempre, a pesar de las diferencias políticas. No he estado en Bahía Blanca desde que soy diputado, he tenido más articulación con referentes del Frente de Todos, pero estoy a disposición de cualquier manera».

Con el diputado @enriquedichiara analizamos el avance de los trabajos que la @BAProvincia ejecuta en #MonteHermoso. Dialogamos sobre proyectos de infraestructura vial para este 2022 en la región. pic.twitter.com/Tv58P35v5q — Leo Nardini (@Nardini_Leo) March 7, 2022

Por último, entendió que la preocupación más importante que siente en la población al transitar los municipios «es clara, y gira en torno a la inflación, la escalada de precios de la canasta familiar y los salarios. Ese es el reclamo que hace la gente y lo que más preocupa al Gobierno. A pesar de esto, hay una importante necesidad de obra pública en viviendas y en rutas».