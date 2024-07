Alejandro Cervera, maestro coreógrafo del Ballet del Sur

En el marco de las vacaciones de invierno en nuestra ciudad, los Organismos Artísticos del Sur y el Instituto Cultural local invitan a una presentación libre y gratuita del Ballet del Sur. Serán los días 16, 17 y 18 a las 11 hs en el Teatro Municipal, donde podamos disfrutar de la obra de danza contemporánea «Vivaldi x 2» con música del compositor Antonio Vivaldi.

Contará con la asistencia coreográfica de Manuela Díaz Alegría, y la coreografía del maestro Alejandro Cervera, quien destacó en comunicación con Radio Urbana que «mañana arrancan estas tres funciones para el público general de manera gratuita. Estamos muy contentos con el trabajo que venimos haciendo, ya presentamos esta obra este fin de semana y salió muy bien. Encaramos la función de la misma manera y con la misma energía. En estas ocasiones el público que viene no es el habitual, hay una energía distinta, un deslumbramiento y alegría particular que se traslada al escenario. Lo mismo pasa cuando vienen los más chicos, se genera un ida y vuelta alucinante».

Vacaciones divertidas

Los días 16, 17 y 18 de julio a las 11hs en el Teatro Municipal, te invitamos al espectáculo familiar solidario del Ballet del Sur.

Los días 16, 17 y 18 de julio a las 11hs en el Teatro Municipal, te invitamos al espectáculo familiar solidario del Ballet del Sur. Entrada libre, solicitamos la colaboración de un alimento no perecedero

El maestro resaltó que «la obra tiene la música de Antonio Vivaldi que todos conocemos, es fabulosa y tiene una gran energía y belleza, además es muy bailable. El Ballet del Sur lo está llevando adelante muy bien, poniéndole muchísima garra y pasión. Todo el proceso fue muy lindo, desde el ensayo hasta la presentación. Es fabuloso que esta compañía exista, tiene muchísima actividad y es mérito del director que piensa actividades trasladables al escenarios, porque le da un nivel cultural muy particular a Bahía Blanca, asentado en un Teatro Municipal que es de los más hermosos del país».

Finalmente, Cervera marcó que «en el arte no hay misterios, te gusta o no. No hay mucho para entender, hay que sentarse y relajarse, escuchar y disfrutar lo que uno experimenta. Cada persona tiene la libertad de gustarle o no, incluso de aburrirse y no interesarse. El trabajo de los bailarines e incluso de Vivaldi tiene una gran vigencia, nadie puede quedar fuera de esta música y movimiento. Las obras tienen mucho color, hay un gran trabajo de composición. El arte tiene que ver con esto, con entretener y hacerle pasar a a gente un momento diferente en su vida. Es un tesoro que te queda para siempre, la experiencia de ir al teatro es trasladarse a otro mundo, algo que no pasa con el cine ni la televisión, el living de tu casa o ir a un bar con amigos, es un lugar único y mágico».