Alejandra Santucho, referente de HIJOS Bahía Blanca

Este mes se reiniciaron las audiencias por el juicio por delitos de lesa humanidad enmarcados en la Megacausa Zona V Cuerpo del Ejército. Se trata del juicio más grande de la Provincia de Buenos Aires en cuanto a magnitud, ya que se juzgan 38 genocidas, 334 víctimas y más de 200 testigos. El mismo se encuentra en marcha hace dos años, en medio de un constante pedido de celeridad hacia la Justicia por parte de los organismos de derechos humanos.

Alejandra Santucho es referente de HIJOS Bahía Blanca, agrupación querellante en la causa, y aseguró que «el 1° de febrero se reanudó luego de la feria judicial que paraliza toda la actividad jurídica. Estamos por ingresar en la etapa de alegatos, que es la previa a la sentencias. Allí queda plasmado todo lo que se comprobó durante el trayecto y las hipótesis con las que se arrancó. Ahora seguimos con la parte de las declaraciones de los imputados, muchos de los cuales hablan extensamente, llevando hasta tres audiencias de cinco horas cada una».

«Los imputados buscan la oportunidad de que los juicios cesen. Pasa siempre cada vez que hay un cambio político; ellos intentan frenar este proceso de Memoria, Verdad y Justicia, y este cambio en particular los envalentona aun más, es parte del proceso» Alejandra Santucho.

«Pedimos que se agregue una audiencia por semana pero prácticamente nunca sucedió. El poder Judicial muy burocrático, ya esta instalado que solo los jueves se hacen las audiencias. Ayer lo hicimos virtual porque el edificio del Tribunal Oral Federal no tiene ni calefacción ni aire acondicionado. Esperemos que el jueves que viene sea presencial» Alejandra Santucho.

Haciendo un repaso pro la historia de los juicios en nuestra ciudad, la dirigente afirmó que «es el octavo por delitos de lesa humanidad, es del Ejército particularmente. De los siete anteriores, cuatro eran de Ejército, dos de Armada y dos de la Triple A. Ya a esta altura no se discute si La Escuelita existió, ya se sabe, no estamos dirimiendo si pasaron o no los delitos. Los imputados llegan con discursos de 1976 que tienen que ver con la teoría de los dos demonios. Hay un proceso de Justicia sólido y que es ejemplo para el mundo, tenemos un camino recorrido con sentencias firmes».

Por último, Santucho detalló que «de los 38 imputados, tres están en Campo de Mayo en excelentes condiciones. La mayoría están en la comodidad de sus casas. Ayer nos enteramos que un genocida hizo una fiesta en su casa en San Juan, y hasta invitó a Palito Ortega. No pueden quejarse porque se le dan todos los privilegios, ningún otro condenado los tiene. 14 imputados de los están acá llegan a juicio por primera vez. El resto ya tiene condena, pero se los está juzgando por otros delitos. Son juicios inmensos, es una megacausa donde se juntaron muchos tramos para juzgar todo lo que queda».