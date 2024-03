En las vísperas del 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se dio a conocer un comunicado por parte de la agrupación H.I.J.O.S. donde denuncian que una de sus referentes fue increpada por dos individuos dentro de su vivienda, amenazada, golpeada y abusada sexualmente. Se trata de un atentado de carácter político, motivado por su militancia en materia de derechos humanos.

Alejandra Santucho, referente de H.I.J.O.S. Bahía Blanca, aseguró que «esto pasó hace unos días y ayer decidimos hacerlo público. En un primer momento se priorizó lo que la compañera quería hacer, y resguardar su identidad antes de comunicarlo. Somos un organismo federal con llegada desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, resolvemos todo en conjunto. Venimos advirtiendo sobre estos discursos de odio que circulan alegremente; expresar deseos de muerte o estigmatización termina en estas acciones. Esto no fue improvisado, no fueron dos pibitos con odio, hubo inteligencia. Queremos, esperamos y exigimos que la Justicia esté a la altura de lo que nos pasa como sociedad, y hacernos responsables de las funciones que debe cumplir el Estado. Ya vivimos acciones así, y 48 años después las seguimos juzgando«.

«Se quedaron con los hijos de las secuestradas, los desaparecidos, la tortura y el secuestro por parte del Estado, esos son delitos de lesa humanidad. ¿Alguien puede esta a favor de eso?, ¿creer que está bien? Ofenden a toda la sociedad, no es grave para un solo grupo, nos afecta a todos y todas» Alejandra Santucho.

COMUNICADO DE LA RED NACIONAL DE H.I.J.O.S.‼️ pic.twitter.com/bUVzrrXeRb — HIJOSBahiaBca (@HIJOSBahiaBca) March 21, 2024

En ese sentido, la militante agregó que «después de salir en conjunto con la red nacional las muestras de solidaridad y apoyo fueron conmovedoras. Fue emocionante y esperanzador. No quiero creer que la sociedad votó esto, me niego a pensar que después del ‘2×1’ de 2017, cuando salimos a las calles, la gente esté contenta con que estas cosas vuelvan a pasar. Es necesario reflexionar muy bien, estas cosas empiezan con un grupo estigmatizado, con lo que ellos consideran como ‘gente del mal’. Lo que recibimos fue muy gratificante, no dábamos abasto desde todas las regionales que se comunicaron con su apoyo y se pusieron a disposición».

Pensando en la fecha del 24 de marzo en contacto con el presente, Santucho planteó que «vemos un contexto de mucho negacionismo, cuestionamiento a los organismos de derechos humanos, ataques a los feminismos, trabajadores, asalariados, etc. No nos quedamos en el pasado, detrás de cada golpe hubo planes sociales y económicos. Hoy seguimos sufriendo en carne propia el plan económico de la dictadura del 76′. Hoy han encontrado otros métodos para conseguir lo que quieren, el poder económico nunca se sentó en el banquillo. Queremos convocar este domingo 24/3, a las 10:00 con el acto en La Escuelita, y a las 16 estaremos en la Plaza Rivadavia«.