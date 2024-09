Con los últimos dos casos en la última sesión, finalizó la etapa de análisis de las responsabilidades particulares de cada imputado en la Megacausa por delitos de lesa humanidad ocurridos en la Zona V del Ejército durante la última dictadura militar. Siendo la causa por este tipo de delitos más grande en magnitud en la historia de la Provincia de Buenos Aires, juzga la responsabilidad de 36 imputados (eran más de 50 originalmente), tanto militares como civiles, por crímenes a 320 víctimas.

Alejandra Santucho, dirigente de HIJOS Bahía Blanca, aseguró que «estamos cerrando la etapa de alegatos de la Fiscalía, que lleva mucho tiempo por la cantidad de imputados y víctimas. Se cumplieron 20 jornadas de alegatos la semana pasada, pero la fiscalía ya concluyó primero con todas las víctimas, y la última audiencia terminó con el análisis de las responsabilidades de cada imputado. Se elevaron a juicio a más de 50 imputados, pero el paso del tiempo concluyó en que a algunos se los aparte o vayan falleciendo; hoy son 36 imputados».

#MegaCausaZona5 -20ma Jornada de ALEGATOS Fiscalia #BahiaBlanca

ESTA SEMANA POR EXCEPCION

MIERCOLES 18 de septiembre 2024

9hs. En TOF Chiclana y Lavalle.

Mientra algunos buscan IMPUNIDAD, Nosotros/as SEGUIMOS JUZGANDO GENOCIDAS

Participá#FueTerrorismoDeEstado#Son30Mil

En ese sentido, y en términos de cada etapa del juicio, Santucho agregó que «la audiencia que viene la Fiscalía hará un resumen del alegato; y si todo va bien la próxima empezaría el alegato de la querella. Tal vez el tribunal lo retrasa, pero todavía falta mucho, porque también tiene que alegar la Subsecretaría de DDHH provincial. Luego vendrá la etapa más larga que es el alegato de las defensas, con la participación de muchos imputados y defensores. En total son 11 abogados defendiendo a 36 personas, hay que ver cómo lo plantean. El tribunal dejó explayarse a cada persona involucrada, por lo que nos espera un tramo largo de alegato. Recién terminada esta etapa, el tribunal está en condiciones de tomar las últimas palabras y poner fecha para la sentencia. Estimo que esto no debería pasar de marzo/abril, pero es difícil de calcular con detalle».

Por último, Santucho concluyó que «los imputados siempre buscaron y buscarán la impunidad, pero antes alegaban otras cuestiones: no fueron, no estaban, no tenían que ver. Ahora se posicionan de otra manera, buscando poner en cuestión cosas que ya han sido probadas. Tenemos en el país casi 330 sentencias por delitos de lesa humanidad, donde la Justicia determinó que fue un plan de exterminio, fue terrorismo de Estado, no es una opinión. Desde el Juicio a las Juntas que ningún tribunal se corrió de eso».