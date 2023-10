Alejandra Roti, vecina del barrio San Miguel

Vecinos y vecinas del barrio San Miguel están visibilizando un reclamo por la obra de construcción de una rotonda entre las calles Rafael Obligado, Rincón y El Gualeguay. Según aseguran, los trabajos se encuentran paralizados mientras el Municipio y la empresa constructora aducen falta de fondos. La intersección es clave para el ingreso al barrio, y se encuentra restringida hace dos meses cuando el plazo establecido era de 45 días.

Alejandra Roti es una de las vecinas más afectadas por las demoras, ya que también tiene un local comercial en el sector. Denunció en comunicación con Radio Urbana que «nos dijeron que la rotonda va a quedar parada porque el Municipio no tiene más plata y la Coca Cola tampoco. Somos muchos barrios los que utilizamos esa entrada, ahora tenemos que ingresar por el barrio y las calles son un desastre porque hace años no las arreglan».

En detalle, la vecina aseguró que «si bien se puede usar bien una parte de la rotonda, no se puede girar bien porque hay unos palos de luz que los deberían haber corrido desde febrero a cargo de EDES. No podemos esperar 4 meses, me estoy yendo al muere con mi negocio, es muy poco lo que se vende. Mandé una carta al intendente pidiendo una reunión y no me la contestó. Desde la Delegación lo único que nos dijeron es que iban a hablar con EDES para cambiar los palos. Esto fue hace casi dos meses y no lo hicieron. La otra cuestión es que no hay plata para seguir con la obra, y va a quedar parada porque no hay fondos«.

que faltan fondos para terminarla ( en los últimos días se ve poca gente) mientras que el @MunicipioBahia dice que @EdesEnergia no le saca los postes y eso no le permitiría avanzar. Otra desprolijidad más del área de infraestructura comandada por @Alejand37334674 que no controla. — SDF Bº San Miguel (@SdFSanMiguel) October 2, 2023

«Tengo una rotisería justo donde está cortada la calle. Me perjudicó un montón porque no tengo ventas, no entra nadie. Desde febrero están con la rotonda y hace dos meses que está cortada la calle, queremos que esto se solucione cuanto antes» Alejandra Roti.

¿Cuál fue la respuesta del Municipio? «Se puede hablar de plazos, pero mi negocio se esta yendo al muere, necesito $850.000 para levantar las deudas. La Municipalidad me iba a sacar los impuestos mientras dure la obra, pero luego fue solo desde julio a diciembre, y en enero me iban a dar un plan de pago. Básicamente, no me sacaron nada. Es la única solución que nos dieron: sacarnos los impuestos y darnos un plan de pago para volverlos a pagar».

Por ello es que las y los vecinos organizaron una actividad para darle mayor visibilidad al reclamo: «El miércoles a las 6.30 de la tarde, los vecinos del barrio San Miguel, Espora, 12 de Octubre y otros barrios, vamos a marchar con los medios para poder solucionar esta situación».