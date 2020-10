Alejandra Calendino jefa de Odontología del Hospital Municipal Leónidas Lucero

Como desde hace 10 años, el Servicio de Odontología del Hospital Municipal Leónidas Lucero, comenzó del 19 de octubre al 23 de octubre la campaña anual de prevención de cáncer bucal, en esta oportunidad en formato virtual mediante un video tutorial de autoexamen. Hablamos con la jefa de odontología del Hospital, Alejandra Calendino: “La atención precoz salva vidas”.

Este año tan especial signado por la pandemia por Covid -19, pero a pesar de ello creen que es una gran oportunidad para reivindicar la importancia de la salud en general y la salud bucal en particular

“No hemos podido hacer la campaña de forma presencial y se nos ocurrió hacerlo de una forma diferente apuntando al autoexamen. Si es tomado a tiempo todo tiene cura, la atención precoz salva vidas”, advirtió Calendino.

En ese sentido, apuntó a que la mejor forma de hacerlo es alertar a la población sobre la importancia de la prevención, afianzando hábitos saludables.

“Los factores de riesgo asociados al cáncer bucal son: el tabaco, el alcohol, la infección por virus HPV, los elementos que traumaticen o rocen y lastimen constantemente las mucosas, la mala higiene buca, la mala alimentación y las bebidas o comidas muy calientes”.

Además, resaltan la importancia destar atentxs ante la aparición de heridas que no cicatrizan (llagas), manchas rojas, blancas, pardas o negras que no desaparecen, durezas, crecimiento o aumento de volumen de tejido (aunque no duelan) en boca y/o cuello, pérdida de sensibilidad, adormecimientos, dolor sin causa aparente y que persiste, pérdida de piezas dentarias de causa no periodontal.

Para consultas comunicarse durante los días de la campaña de 8:00 a 12:00hs al tel 4598484 int. 4305

Para ver el video ingresa en el siguiente link