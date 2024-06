La semana pasada fue aprobado en el Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de reforma de la dinámica de cursado del colegio secundario. A partir del ciclo lectivo de 2025, la aprobación de las materias será más parecida a la forma en la que se evalúan los contenidos en las universidades, haciendo que no sea necesario repetir las materias que ya hayan sido aprobadas.

Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, expresó en comunicación con Radio Urbana «esto no es un ‘se acabó la repitencia’. Es otro modo de transitar la secundaria, no es justo volver a cursar lo que uno ya aprobó, es una actualización que pretende ser más compleja. Este nuevo régimen académico arrancará en marzo del año que viene. Es un nuevo modo de asistencia y la promoción, volvemos a la nota numérica en dos cuatrimestres, debiendo aprobar ambos con un mínimo de 7. Se puede tener hasta 4 materias ‘previas’ para trabajarlas en turnos tradicionales para dar exámenes, sumado a periodos de intensificación. Si se llega a agregar una quinta materia, ahí se tiene que recursar».

A su vez, el funcionario aclaró que «se busca un acompañamiento más individualizado en cada caso; una cosa es un alumno que saca un 4 o un 8, o uno que tiene reprobadas las materias con 2 o con 6. Vamos a trabajar más artesanalmente con cada alumno, con una libreta digital para el estudiante y las familias. La materia que debe recursar la decide el equipo, que citará al estudiante y evaluará cómo se procede. Que no haya repitencia no significa que no haya exigencia y que todos van a aprobar de cualquier manera».

«La reforma tiene varias facetas; la que tiene que ver con la modificación de los contenidos sucederá en 2026, estamos llamando a concurso para cubrir cargos ejecutivos, tenemos 4.600 escuelas y queremos que tengan una conducción estable para tener mejores resultados» Alberto Sileoni.

Esto significa más tiempo en la escuela, más asistencia y más acompañamiento a los estudiantes: un mecanismo que reconoce el esfuerzo por las materias aprobadas y que brinda el apoyo docente dentro de la escuela para que los chicos puedan rendir las pendientes. — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 10, 2024

En este sentido, Sileoni agregó que «no podés recursar más de 12 materias, y teniendo en cuenta que cada año tenés unas 10 materias, podes recursar solo dos más. Por eso van a haber alumnos que tarden un poco más en hacer los seis años de secundaria, como pasa ahora. Simplemente, hay que dedicarse a aprobar solo las materias que no se aprobaron, cada alumno tendrá un andar distinto dependiendo su situación. Hoy aprobás las materias de a una pero las repetís en bloque, lo que parece más ordenado pero es también más injusto».

¿Cómo se llevó adelante la aprobación por unanimidad de esta modificación? «El Consejo General de Educación está compuestos por miembros de la política, del sindicalismo, por representantes del Gobierno provincial, hay radicales, hay gente del PRO, etc. Lo hubiésemos podido aprobar por mayoría porque la teníamos, pero preferimos tomar el camino más largo, de incorporar las reflexiones y criticas de los consejeros de otros espacios políticos. Eso mejoró la propuesta y le otorgó integralidad, estas son cosas que deben tener consenso».