El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires comunicó que descontará el sueldo por las horas de paro que realizó ayer y hoy el SUTEBA multicolor en nuestra ciudad. La medida de fuerza, según indicaron desde el gremio, tiene que ver con un reclamo salarial, una defensa de la educación pública y gratuita, rechazo al sistema de vouchers planteado por Milei y un reclamo por la creación de un colegio en el barrio Puertas del Sur.

Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la Provincia, marcó en comunicación con Radio Urbana que «las seccionales no tienen atribuciones para tomar medidas por cuestiones salariales. En el mundo sindical hay elecciones democráticas donde votan los afiliados decidiendo quién conduce. La decisión de ese gremio específico es que conduzca la lista celeste, a pesar de que en algunas jurisdicciones donde ganó la lista multicolor. Ahora, ese triunfo en tres de 135 distritos no los habilita a conducir a nivel provincial. No pueden realizar paros, son ilegales y no se notifican al Ministerio de Trabajo. Inevitablemente, aquellos que paren van a tener descontado los salarios esos días«.

«No juguemos con los días de clases, necesitamos que los chicos estén en el colegio. Los ítems del paro son inconsistentes, son cosas que no se resuelven parando 48 horas» Alberto Sileoni.

El ministro repasó uno por uno los ítems que dan motivo al último paro de la seccional: «Hay objetivos como reapertura de paritarias, que con Kicillof están abiertas desde el primer día. Han tenido un 107% de aumento tras el esfuerzo de la Provincia respetando y resguardando el poder adquisitivo del salario. Otro punto en defensa de la educación pública y gratuita, y estamos de acuerdo. Otro a favor de la Educación Sexual Integral, y la Provincia tiene una dirección para la implementación de la ESI. Hemos creado miles de cargos y construido 201 escuelas. Paran en contra del sistema de vouchers y eso es solo una propuesta de un candidato opositor, no tiene que ver con nosotros».

En ese sentido, la respuesta de la Provincia es que «ya venimos descontando desde hace dos medidas de fuerzas atrás. Además, los directivos de las escuelas transcriben la realidad de lo ocurrido, porque muchas veces las escuelas paran y después se comunica que hubo clases normales. Esto no es persecución a nadie, no buscamos a la gente que paró, pero queremos transparentar la situación. La gente quiere que haya clases«.

Por último, aseguró que «por cuarto año consecutivo las clases iniciaron normalmente en tiempo y forma en la Provincia. En Bahía Blanca ordenamos el tema de los auxiliares luego de una importante inversión. En el receso invernal intervenimos 26 escuelas, y duplicamos el Fondo Educativo. Distribuimos netbooks en 49 escuelas, incrementados jornadas escolares, entregamos libros. Por supuesto que falta y hay que seguir trabajando».