ALBERTO RODRÍGUEZ, ACTOR EN SANTA JUANA DE LOS MATADEROS

Alberto “carucha” Rodríguez, actor y director, conversó con Total Normalidad sobre la obra “Santa Juana de los mataderos”, que lleva adelante junto a Nuevodrama Teatro. Con texto de Bertolt Brecht, la obra se presenta el próximo viernes 14 de abril en el Teatro Municipal.

Rodríguez, junto a su grupo de teatro formado en 1992, acostumbra a llevar al escenario textos con un fuerte mensaje político y “Santa Juana de los Mataderos” no es la excepción. Más vigente que nunca, la obra pone el foco en la formación de los precios de los alimentos. «Buscamos que la gente se vaya inquieta, pensando. No le damos un revólver, simplemente le damos ideas y dentro de un juego que es el teatro, que es muy lindo y que no es apolítico de ninguna manera».

Sobre la escena cultural de Bahía Blanca, “Carucha” comentó que ve una diferencia importante con la ciudad donde se creó Nuevodrama y la actual. «Hoy, siendo mucho más mayor y viendo a los pibes que se meten en el arte, en la música y cómo juegan, digo “esta es una Bahía a la que quiero”».