Agustín Rossi, dirigente de Unión por la Patria

Hace ya varias semanas el peronismo a nivel nacional se encuentra atravesando una interna, que desembocará en elecciones dentro del Partido Justicialista el próximo 17 de noviembre de este año. Las dos listas que se han presentado están encabezadas, por un lado, por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y por el otro por el Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Agustín Rossi fue candidato a vicepresidente por Unión por la Patria en la lista con Sergio Massa, además de ex Jefe de Gabinete y Ministro de Defensa en el último Gobierno. Hoy forma parte de la lista que encabeza Cristina Kirchner, y en comunicación con Radio Urbana, aseguró que «creo que la discusión se enredo innecesariamente. Era simple responder si era bueno o no que CFK sea la presidenta del PJ, y se metió la relación de Axel Kicillof y La Cámpora, las listas de 2025 y 2027, y otras cuestiones. Cuando se discuten tantas cosas, no se resuelve nada. Hoy era momento para resolver la presidencia del PJ sin internas, pero se adelantaron mucho las cosas y no se define nada, lo que nos llevó a tener dos listas. La que encabeza está claramente conformada pensando en un peronismo, en la Argentina y en cómo reforzamos al partido. Cuando un liderazgo como el de CFK se deposita en el lugar más importante del peronismo como oposición, lo va a ordenar y le va a dar fuerza».

“Tantas veces me mataron,

tantas veces me morí,

sin embargo, estoy aquí,

resucitando” No vas a poder ⁦@JMilei⁩, aunque lo desees morbosamente, ni con el peronismo,

ni con ⁦@CFKArgentina⁩ pic.twitter.com/Y3OrIHXwDa — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) October 21, 2024

«Lo mejor hubiese sido llegar a una unidad en el partido, pero creo que no hay mal que por bien no venga. Hace años que no había internas nacionales en el Partido Justicialista, y tenemos que vivirlo como una fiesta» Agustín Rossi.

Por otro lado, el ex ministro de Defensa de la Nación evaluó la realidad de este área en el Gobierno actual: «El Gobierno ha decidido dar de baja el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), que iba a generar unas FFAA sumamente distintas. Con esto se pierde previsibilidad, porque las inversiones en defensas no son de un año para el otro, sino que requieren varios años de inversiones para llegar a un horizonte especifico. Esto hacía valioso al FONDEF. Hoy el ministro Petri disfruta de las condiciones en que nosotros dejamos el Ministerio de Defensa».

Sobre las declaraciones amenazantes del Presidente Javier Milei, quien aseguró que ‘tiene el morbo de ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro‘, Rossi reflexionó que «El Presidente es un psicópata, es así. Si su morbo era matar al peronismo es un psicópata morboso. Se intentó en diferentes oportunidades matar al peronismo y nunca lo lograron. Más allá del exabrupto que significó la metáfora, fue al reportaje a descalificar a CFK porque están incomodos con la posibilidad que ella sea presidenta del PJ, les incomoda. Además, las expresiones de violencia verbal se suman a la violencia política y económica, lo que hacen que el aire que se respira en el país sea nocivo. La violencia empieza por el Presidente pero se traslada a la calle, Milei tiene un poder para ejercer muchísimo daño desde una posición de desequilibrio».