AFJP: La controversia sobre las “jubilaciones dignas” y la posible vuelta del sistema privado.

En el último tiempo, volvieron a discutirse medidas que nos remontan a los años ’90: privatizaciones, recortes y achicamiento del estado. Entre ellas, reapareció la posibilidad de la vuelta al sistema de AFJP, aquel sistema privado de jubilaciones que inició a principios de los ’90 y se mantuvo hasta noviembre de 2008, con la vuelta al sistema previsional estatal.

En consecuencia, charlamos con Francisco Rinaldi, Licenciado en Economía y periodista económico, quien nos comentó como era su funcionamiento y las consecuencias que poseyó el programa.

“El sistema de las AFJP pretendía resolver los problemas del sistema previsional argentino. Durante la época de privatizaciones, se introdujeron empresas para manejar las jubilaciones, la mayoría siendo bancos privados, aunque había bancos públicos. La idea era un sistema armonioso donde el mercado pueda satisfacer las necesidades de los jubilados”, comenta Francisco.

Pero no todo marchó según lo previsto. Rinaldi continua manifestando que “el sistema no funcionó. Sobre el final de los ’90 ya se comentaba sobre su fracaso: las comisiones eran carísimas, la supuesta bondad del sistema de las AFJP tampoco funcionó, y el resultado fue gente jubilada en muy malas condiciones, con grandes problemas, y con el agravante que el estado no había logrado nada de lo que había prometido”.

Para concluir, recomienda rediscutir aquellas voces que veneran al sistema y lo proponen como solución al sistema jubilatorio: “El sistema provisional ha sido objeto de muchos parches, y nunca se le ha podido encontrar una vuelta definitiva. Uno ve que los más jóvenes están muy obnubilados con la década del ’90. Recomiendo que amplíen sus lecturas y verán que no fue la mejor época de todas, como se la esta recordando”, cierra el Licenciado y periodista.